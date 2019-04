Dịch tả đe doạ các nước chịu sự tàn phá của siêu bão Idai

Hết ngày 8/4, đã có ít nhất 847 người thiệt mạng do bão. Hiện sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế là vô cùng cần thiết, nhằm giúp người dân vùng thiên tai nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão. Không chỉ hứng chịu những trận lũ quét, lở đất kinh hoàng do ảnh hưởng của siêu bão Idai, người dân tại các khu vực ảnh hưởng nay còn đối mặt với hiểm họa khác mang tên “dịch tả”, với số ca nhiễm dịch bệnh này gia tăng đột biến.

Quang cảnh đổ nát tại khu định cư ven biển Praia Nova ở Beira, Mozambique. (Ảnh: Reuters)

Nguyên nhân khiến dịch tả tràn lan là do người dân sử dụng nguồn nước bẩn lấy từ sông hồ, kênh rạch do nhiều đường ống nước tại các khu vực bão Idai quét qua đều đã bị phá hủy. Riêng tại Mozambique, số ca nhiễm tả đã vượt quá con số 2.770 người.



GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Văn phòng Ðiều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc vừa cảnh báo, thiệt hại do bão Idai gây ra xảy ra trước thời điểm thu hoạch vụ mùa, do đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực trong khu vực thời gian tới./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Đội cứu hộ “chạy đua” để giải cứu các nạn nhân của siêu bão Idai VOV.VN - Các chuyến hàng cứu trợ quốc tế vẫn đang tiếp tục được chuyển đến 3 quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão Idai. Cận cảnh sức tàn phá kinh hoàng của siêu bão Idai tại châu Phi VOV.VN - Bão Idai quét qua Đông Nam Châu Phi được coi là thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất từng xảy ra tại Nam Bán cầu, có thể khiến hàng nghìn người thiệt mạng.



Phương Anh/VOV1 Reuters

PC_Article_AfterShare_1