Điểm nóng Covid-19 ở Australia kéo dài giãn cách xã hội tới tháng 6

Sáng nay (2/4) , chính quyền bang New South Wales của Australia cho biết các quy định mới về giãn cách xã hội bắt đầu được thực hiện từ ngày 31/3 vừa qua sẽ được kéo dài đến hết tháng 6 tới như một biện pháp triệt để nhằm làm giảm số ca Covid-19 mới tại bang này.

Cảnh sát bang New South Wales (Australia) tuần tra tại bãi biển Bondi, nơi đã bị đóng cửa vào tuần trước để ngăn tụ tập đông người. Ảnh: Getty.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh việc giãn cách xã hội trong những ngày qua đã phát huy tác dụng khi làm giảm đáng kể số ca mắc Covid-19 mới không chỉ tại bang này mà ở các các địa phương khác của Australia.



Trong một bước đi cương quyết nhằm làm giảm mạnh số ca Covid-19 mới, Ủy viên cảnh sát bang New South Wales Mick Fuller sáng 2/4 vừa thông báo cho biết, các quy định về giãn cách xã hội bao gồm cấm tụ tập nhiều hơn 2 người ở nơi công cộng, chỉ được ra khỏi nhà với 4 mục đích như mua thực phẩm, chăm sóc y tế, đi học-đi làm hoặc tập thể dục….sẽ được thực hiện trong 3 tháng, tức là cho đến cuối tháng 6/2020. Trong lúc đó, cảnh sát sẽ tiếp tục tuần tra để phát hiện và phạt nặng đối với những trường hợp vi phạm quy định này.

Bên cạnh việc xác định tinh thần để người dân thay đổi thói quen sinh hoạt trong thời gian tới, chính quyền bang New South Wales cũng đang phải đau đầu tìm cách ứng phó với 8 du thuyền với khoảng 8.000 khách đang neo đậu ở bang này và từ chối rời khỏi Australia. Ngoài một số công dân Australia đã được đưa vào trong đất liền, chính quyền bang New South Wales khẳng định sẽ chăm sóc y tế cho các đối tượng gặp nguy hiểm. Trước sức ép yêu cầu đối xử nhân đạo đối với các hành khách và thủy thủ đoàn trên các du thuyền này, chính quyền bang New South Wales đã quyết định sẽ cử các chuyên gia y tế đến từng du thuyền để tiến hành xét nghiệm. Tuy vậy, chính quyền bang này cũng rất lo ngại về khả năng quá tải của các cơ sở y tế nếu xuất hiện các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) trên các du thuyền này.

Trong khi đó, Bộ trưởng an ninh Nội địa Peter Dutton cũng nhận định, có thể một số du thuyền đã nói dối về tình trạng sức khỏe của hành khách và thủ thủ đoàn để có được đỗ tại các cảng của New South Wales. Bộ trưởng Peter Dutton cho biết sẽ tiến hành điều tra về vụ việc này.

Là bang có số ca Covid-19 nhiều nhất tại Australia, với khoảng 2.300 trường hợp tính đến sáng nay, chính quyền bang New South Wales đang hy vọng việc kéo dài thời gian thực thi quy định về giãn xách xã hội là biện pháp hiệu quả nhất giúp bang này giảm số ca lây nhiễm trong cộng đồng trong lúc hạn chế các trường hợp mắc mới từ bên ngoài.

Cho tới sáng nay, số ca Covid-19 tại Australia đã lên tới hơn 5.049 trường hợp, trong đó 23 người đã thiệt mạng./.