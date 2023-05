Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/5

Nga cáo buộc Ukraine dùng tên lửa hành trình do Anh cung cấp tấn công Lugansk: Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/5 cho biết, Ukraine đã điều máy bay chiến đấu phóng tên lửa hành trình trình tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp để tấn công hai khu công nghiệp ở thành phố Lugansk do Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Binh sĩ Ukraine trở về sau một cuộc giao tranh nặng nề với Nga, gần Bakhmut ngày 15/4/2023. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tên lửa tầm xa Storm Shadow đã bắn trúng một nhà máy sản xuất polyme và một nhà máy chế biến thịt ở Luhansk hôm 12/5. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã phóng tên lửa bắn hạ 2 máy bay chiến đấu của Ukraine - một chiếc Su-24 và một chiếc MiG-29.

Nga bắn hạ hàng chục UAV của Ukraine, Kiev tuyên bố tiến thêm 2km tại Bakhmut: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào kho đạn dược, xe bọc thép, hệ thống pháo và các thiết bị quân sự khác của Ukraine ở Krasny Liman, Donetsk, Kharkov, Zaporizhzhia và Kherson.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) cho biết, lực lượng Nga đã phát động cuộc tấn công vào Krasny Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và một số nơi khác, nhưng Kiev đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công trong số này. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến được khoảng 2 km xung quanh Bakhmut trong tuần này và không để mất vị trí nào.

Ukraine khai hỏa hệ thống tên lửa Partyzan tấn công Nga ở mặt trận phía Nam: Video do Reuters đăng tải cho thấy, các binh sỹ Ukraine đang nạp tên lửa cho hệ thống Partyzan để chuẩn bị khai hỏa. Phát biểu với báo chí, chỉ huy đơn vị Partyzan, 48 tuổi, có biệt danh 'Khokhol' của Ukraine cho biết: “Pháo binh đối phương đang bắn vào chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng bắn hạ họ ngay bây giờ. Chúng tôi có tọa độ pháo binh của họ cách chúng tôi 18 km”.

Khokhol nói thêm rằng, các đơn vị của họ đã từng bắn hạ hoàn toàn kíp vận hành pháo cối 120mm của Nga, sau khi xác định vị trí chính xác bằng máy bay không người lái. Chỉ huy này cho biết, các binh sỹ sử dụng hệ thống phóng tên lửa phóng loạt di động Partyzan có rất ít thời gian để ổn định vị trí và khai hỏa vì nếu đối phương phát hiện ra, họ sẽ tấn công bằng tên lửa và đạn pháo.

Cựu chỉ huy Mỹ: Kỳ vọng quá cao có thể làm hỏng cuộc phản công của Ukraine: Truyền thông Mỹ dẫn lời các cựu chỉ huy của nước này nhận định, mặc dù Washington và đồng minh hỗ trợ hàng tỷ USD quân sự cho Ukraine nhưng việc đặt kỳ vọng quá cao vào những thành quả trên chiến trường có thể "làm hỏng" cuộc phản công của Kiev.

Cuộc phản công được dự đoán từ lâu của Ukraine đã được phương Tây đề cập liên tục trong thời gian vừa qua với những đồn đoán khác nhau về thời gian cũng như địa điểm chính xác. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là các lãnh đạo phương Tây và Kiev đều chờ đợi "một chiến thắng đáng kể".

Ukraine tiến công theo 2 hướng, tình hình Bakhmut ngày càng phức tạp: Quân đội Ukraine đang tiến công theo 2 hướng vào thành phố Bakhmut ở phía Đông nhưng tình hình ở trung tâm thành phố ngày càng phức tạp hơn, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho hay ngày 13/5.

Các quan chức Nga và Ukraine cho biết các lực lượng của Ukraine đã bắt đầu tiến công ở Bakhmut. Nga thừa nhận hôm 12/5 rằng nước này đã lùi lại ở phía Bắc Bakhmut trước cuộc phản công của Ukraine.

"Quân đội của chúng tôi đang dần tiến công theo 2 hướng ở ngoại ô Bakhmut. Tuy nhiên, tình hình trong thành phố này ngày càng phức tạp", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar viết trên Telegram.

Washington Post: Tổng thống Zelensky lên kế hoạch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga: Bất chấp những tuyên bố trước công chúng về việc sẽ thực hiện các hành động quân sự trong phạm vi biên giới của Ukraine năm 1991, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, Washington Post dẫn tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho hay ngày 13/5.

Dẫn các báo cáo tình báo bị rò rỉ gần đây, Washington Post cho biết, ông Zelensky đã đề xuất tại một cuộc họp hồi tháng 1 rằng quân đội Ukraine sẽ "tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga", đồng thời di chuyển dọc biên giới để "chiếm các thành phố biên giới của Nga" nhằm giúp "Kiev đạt được lợi thế trong các cuộc đàm phán với Moscow".

Nhật báo Kommersant: 4 máy bay quân sự của Nga bị bắn rơi gần biên giới Ukraine: Tờ nhật báo Kommersant của Nga ngày 13/5 đưa tin, 2 máy bay chiến đấu và 2 trực thăng quân sự của Nga đã bị bắn rơi hôm 13/5 ở vùng Bryansk của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 50 km về phía Đông Bắc.

Theo Kommersant, máy bay ném bom chiến đấu Su-34, máy bay chiến đấu Su-35 và hai trực thăng Mi-8 đã hợp thành một nhóm tấn công, nhưng lại bị bắn hạ gần như cùng lúc trong một cuộc phục kích ở vùng vùng Bryansk, giáp khu vực Đông Bắc Ukraine.

“Theo thông tin ban đầu, các máy bay chiến đấu được cho là sẽ thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và dội bom vào các mục tiêu của Ukraine ở vùng Chernihiv. Hai trực thăng đã chờ sẵn trong khu vực để hỗ trợ, đặc biệt là cứu hộ cho các phi hành đoàn trong trường hợp xấu”, Kommersant đưa tin.

Ukraine tuyên bố sẽ sớm thực hiện những bước quan trọng đầu tiên của cuộc phản công: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/5 cho biết, Ukraine sẽ sớm thực hiện "những bước quan trọng đầu tiên của một cuộc phản công lớn mà nhiều người mong đợi nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga.

Phát biểu với báo chí trong chuyến thăm Italy, ông Zelensky nêu rõ: “Chúng tôi đang chuẩn bị rất nghiêm túc và chắc chắn sẽ có những bước đi rất nghiêm túc.

"Tôi biết rằng tất cả chúng ta đều có động lực, không chỉ những người biết kế hoạch này mà cả người dân của chúng tôi đều mong muốn sớm tiến hành cuộc phản công. Tôi không thể nói cho các bạn biết khi nào kế hoạch sẽ được thực thi. Nhưng các bạn chắc chắn sẽ thấy và Nga chắc chắn sẽ nhận ra điều đó. Chúng tôi tin vào chiến thắng và tin rằng những bước quan trọng đầu tiên sẽ sớm được thực hiện”.

Nhóm tiến công Nga phá hủy hệ thống radar của Ukraine tại Donetsk: Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/5 cho biết, các đơn vị của nhóm tiến công Yug của Nga đã phá hủy một hệ thống radar của Ukraine tại khu vực Donetsk, theo chỉ dẫn của một sỹ quan trinh sát thuộc tiểu đoàn Sparta.

Tiểu đoàn Sparta là một nhóm trinh sát đặc nhiệm nằm trong lực lượng cận vệ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Hoạt động tấn công có sự yểm trợ của các đơn vị vận hành máy bay không người lái. Theo đó, UAV đã xác định vị trí radar của đối phương, sau đó chuyển thông tin về tọa độ cho kip vận hành lựu pháo D-30. Trong video do Sputnik đăng tải, Nga đã khai hỏa lựu pháo D-30 tấn công chính xác vào mục tiêu của đối phương khiến mục tiêu bốc cháy dữ dội.

EU kêu gọi tăng tốc cung cấp đạn dược cho Ukraine: Cao ủy EU kêu gọi các nước thành viên vượt qua các thách thức hậu cần tăng tốc cung cấp đạn dược cho Ukraine, vì quân đội nước này cần 1.000 quả đạn pháo mỗi ngày.

Cao ủy EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm qua (13/5) cho biết, Liên minh châu Âu phải tăng tốc cung cấp đạn dược cho Ukraine, vì quân đội nước này cần 1.000 quả đạn pháo mỗi ngày chỉ tính riêng ở khu vực Bakhmut.

Bình luận trên được đưa đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi những người đồng cấp EU tại 1 cuộc họp ở Stockholm (Thụy Điển) rằng, Ukraine cần được hỗ trợ nhiều hơn./.