Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/3

Ukraine tìm kiếm thỏa thuận với Trung Đông, đổi lại sẽ hỗ trợ đối phó UAV Iran: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev mong muốn nhận được nguồn tài chính và chuyển giao công nghệ để đổi lại việc hỗ trợ các quốc gia Trung Đông trong phòng thủ trước các máy bay không người lái (UAV) cảm tử do Iran sản xuất.

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho biết Ukraine đã cử ba nhóm chuyên gia tới Trung Đông để tiến hành đánh giá thực địa và trình diễn cách thức vận hành các hệ thống phòng thủ chống UAV. Trước đó, ông thông tin các nhóm này được triển khai tới Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan. “Điều này không đồng nghĩa với việc tham gia vào các chiến dịch quân sự. Chúng tôi không có chiến tranh với Iran”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Các tướng lĩnh Ukraine nhóm họp tại Donetsk. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 15/3 cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn một chiến dịch tấn công quy mô lớn mà Nga dự định triển khai từ cuối năm 2025 và tiếp tục trong mùa xuân năm nay.

Theo ông Zelensky, Nga đã chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công lớn nhằm gia tăng sức ép trên chiến trường. Tuy nhiên, Ukraine đã chủ động thực hiện các hoạt động phản công để làm gián đoạn kế hoạch này. “Chúng tôi đã tiến hành các hành động phản công của riêng mình để ngăn chặn Nga tấn công trên quy mô lớn. Đó là một thành công, không chỉ về mặt lãnh thổ, mà còn trong việc bảo vệ người dân”, ông Zelensky nói.

Ukraine lo giảm sự ủng hộ từ Mỹ vì xung đột ở Trung Đông: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không muốn “mất sự ủng hộ của Mỹ” trong bối cảnh Washington hiện đang tập trung nhiều hơn vào tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tại Kiev đang gia tăng lo ngại rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể khiến sự chú ý cũng như nguồn cung vũ khí dành cho Ukraine bị phân tán. “Chúng tôi thực sự không mong muốn Mỹ rời xa vấn đề Ukraine vì tình hình Trung Đông”, ông Zelensky nói.

Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ tại vùng Krasnodar của Nga: Các lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào trạm bơm dầu Tikhoretsk tại vùng Krasnodar của Nga trong đêm 15/3, theo thông tin từ các kênh Telegram của Nga.

Cơ sở này nằm gần Biển Đen và được xem là một trong những trung tâm logistics dầu mỏ lớn nhất ở miền Nam nước Nga. Khu vực này thuộc một tổ hợp trung chuyển dầu quy mô lớn, bao gồm kho chứa và bến cảng chuyên xử lý nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Hình ảnh và video do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những cột lửa lớn bốc lên từ khu vực được cho là trạm bơm dầu. Tuy nhiên, tờ Kyiv Independent cho biết hiện chưa thể xác minh độc lập các thông tin liên quan đến vụ việc.

Ukraine từ chối mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba bất chấp sức ép từ EU: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 15/3 đã bày tỏ với các đồng minh châu Âu rằng áp lực buộc phải mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba vận chuyển nguồn cung của Nga giống như động thái tống tiền.

Đường ống dẫn dầu Druzhba chạy qua Ukraine đã bị hư hại trong bối cảnh cuộc xung đột diễn biến phức tạp hồi tháng 1/2026. Ukraine nói rằng việc sửa chữa có thể mất tới 6 tuần, điều này khiến Hungary và Slovakia lên tiếng chỉ trích vì hai nước này phụ thuộc phần lớn vào đường ống này để đáp ứng nhu cầu năng lượng.

UAV ồ ạt tấn công, phòng không Nga đánh chặn hàng chục thiết bị bay gần Moscow: Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong hai ngày 14 - 15/3, lực lượng phòng không đã bắn hạ hàng trăm UAV trên toàn lãnh thổ, riêng Moscow ghi hơn 50 UAV bị đánh chặn khi cố tiếp cận khu vực này.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã rơi xuống một số khu vực ngoại ô và được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các mảnh vỡ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong khoảng thời gian từ tối ngày 14/3 đến sáng ngày 15/3, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy 170 máy bay không người lái của Ukraine tại nhiều địa phương như Tver, Bryansk, Belgorod, Kaluga và nhiều khu vực khác.

Ukraine tăng cường tấn công nhằm cản bước chiến dịch xuân-hè của Nga: Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các lực lượng Ukraine đang tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhằm làm gián đoạn và phá vỡ kế hoạch tấn công mùa xuân - hè của Moscow. Các nhà phân tích cho biết Ukraine đã vượt qua phạm vi tấn công tầm trung thông thường (cách tiền tuyến 20–120 km). Trong thời gian gần đây, Kiev này liên tiếp bắn trúng các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine và Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết quân đội nước này đã tấn công một bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga đang chuẩn bị khai hỏa từ khu vực Vyshneve bị chiếm đóng, cách tiền tuyến khoảng 209 km. Ngoài ra, một kho chứa hệ thống tên lửa Iskander gần Kurortne tại bán đảo Crimea, cách tiền tuyến khoảng 217 km, cũng được cho là đã bị nhắm mục tiêu.