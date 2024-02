Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/2

Ukraine tuyên bố rút quân khỏi thành trì chiến lược Avdiivka. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tuyên bố rút quân khỏi thành phố trọng điểm Avdiivka ở vùng Donetsk. Trong một bài đăng trên Facebook ngày 17/2, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng Kiev rút khỏi Avdiivka để tránh bị bao vây.

Việc rút quân được thực hiện sau nhiều tháng quân Ukraine tại Avdiivka bị Nga tấn công dữ dội. Động thái này cũng đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trên chiến tuyến kể từ khi Nga kiểm soát được Bakhmut vào tháng 5/2023.

Ukraine tuyên bố phá hủy nhiều thiết giáp Nga ở Avdiivka. Ảnh: KT

Tình báo Anh: Nga mất hơn 400 thiết bị quân sự trên mặt trận Avdiivka. Tình báo Quốc phòng Anh hôm thứ Sáu (16/2) cho biết Nga đã mất ít nhất 400 xe tăng và các phương tiện quân sự khác trong cuộc tấn công vào Avdiivka.

Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga - Ukraine, tình báo Anh cho biết, Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Avdiivka kể từ tháng 10/2023. Tuy nhiên, cuộc chiến giành quyền kiểm soát Avdiivka đã khiến Nga thiệt hại một số lượng lớn nhân lực và thiết bị quân sự.

"Trong chiến dịch đánh chiếm Avdiivka, Nga đã mất ít nhất 400 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các khí tài quân sự khác", Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Ukraine ký hiệp ước an ninh 10 năm với Đức và Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/2 đã ký hiệp ước an ninh với Pháp, chỉ vài giờ sau khi ký một thỏa thuận tương tự với Đức. Ông Zelensky gọi hiệp ước an ninh ký với 2 quốc gia hàng đầu châu Âu là những thỏa thuận đầy tham vọng và thực chất.

Hiệp ước an ninh giữa Ukraine và Pháp được Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Emmanuel Macron ký kết tại Điện Elysee, bao gồm cam kết của Paris tăng viện trợ cho Kiev lên tới 3,2 tỷ USD trong năm 2024, sau các khoản viện trợ 1,9 tỷ euro năm 2022 và 2,1 tỷ euro vào năm 2023.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng ký một thỏa thuận an ninh tương tự với Đức tại Berlin. Thủ tướng Đức Olaf Scholz mô tả hiệp ước an ninh dài hạn giữa Đức và Ukraine là một “bước đi lịch sử”. Đây là thỏa thuận song phương thứ hai của Ukraine sau thỏa thuận ký với Anh vào tháng 1/2024.

Ecuador hủy kế hoạch chuyển vũ khí Nga sản xuất cho Ukraine. Theo Đại sứ của Nga tại Ecuador Vladimir Sprinchan, quốc gia Nam Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch gửi các thiết bị quân sự cũ do Nga và Ukraine sản xuất cho Mỹ để đổi lấy các thiết bị mới trị giá 200 triệu USD. Các quan chức Mỹ từng đề nghị số vũ khí này sau đó sẽ được trao cho Ukraine đối phó Nga.

Phát biểu với RIA sau cuộc gặp với Tổng thống Ecuador Daniel Noboa hôm thứ 16/2, ông Sprinchan cho biết Ecuador đã đảo ngược kế hoạch, nhấn mạnh họ không muốn bị kéo vào cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Ông Sprinchan nói: "Quan điểm của Ecuador là không gửi vũ khí và đạn dược đến các vùng chiến sự mà là góp phần giải quyết xung đột một cách hòa bình, thông qua các công cụ ngoại giao".

Mỹ ước tính số tiền Nga đã chi cho cuộc xung đột ở Ukraine. Pravda dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ ngày 16/2 cho biết, chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài gần 2 năm qua ở Ukraine đã ngốn của Nga tới 211 tỷ USD.

Cũng theo ước tính của Lầu Năm Góc, xung đột sẽ khiến kinh tế Nga đến năm 2026 thiệt hại 1.300 tỷ USD. Theo nguồn tin của Reuters, Nga đã thiệt hại hơn 10 tỷ USD do các thương vụ vũ khí bị hủy hoặc bị hoãn.

Thiệt hại nặng nề của Ukraine sau gần 2 năm chìm trong chiến sự. Một nghiên cứu mới của Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc, Ủy ban Châu Âu và chính phủ Ukraine cho thấy, việc tái thiết lại nền kinh tế Ukraine sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga dự kiến sẽ tiêu tốn 486 tỷ USD. Con số này cao gấp 2,8 lần sản lượng kinh tế dự kiến vào năm 2023 của Ukraine.

Ước tính được công bố hôm 15/2 thực hiện trong khoảng thời gian từ 24/2/2022 tới 31/12/2023. Nghiên cứu dựa vào thiệt hại vật chất trực tiếp đối với các tòa nhà và cơ sở hạ tầng khác, tác động đến cuộc sống và sinh kế của người dân cũng như chi phí để "xây dựng lại nền kinh tế", Ngân hàng Thế giới cho biết.

486 tỷ USD là khoản ước tính chi phí trong 10 năm, tăng so với con số 411 tỷ USD ước tính vào tháng 3 năm ngoái. Trong con số 486 tỷ USD, nhu cầu về xây dựng lại nhà ở chiếm 17% (80 tỷ USD), nhu cầu vận tải chiếm 15%, thương mại và công nghiệp chiếm 14%.