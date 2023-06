Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/6

Nga tập kích các thành phố Ukraine trong đêm. Nga đã phát động một cuộc không kích trên diện rộng vào nhiều thành phố của Ukraine trong đêm rạng sáng 20/6, các quan chức Kiev cho biết. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 32 trong số 35 máy bay không người lái (UAV) Shahed do Iran sản xuất được phóng từ khu vực Bryansk của Nga và Biển Azov. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong các cuộc tập kích mới nhất của Nga.

Trong một thông báo trên Telegram, Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không đặt trong tình trạng trực chiến ở hầu hết các khu vực của Ukraine. Tuy nhiên, hướng tấn công chính là ở khu vực Kiev. Hơn 20 UAV đã bị bắn hạ.

Tại Lviv, một cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị đánh trúng, một số tuyến xe điện đã phải thay đổi lộ trình trong giờ cao điểm buổi sáng.

Không quân Ukraine cũng nói rằng Nga đã tấn công thành phố công nghiệp Đông Nam Zaporizhzhia bằng tên lửa Iskander và S-300. Theo thông tin sơ bộ, Nga đã phóng 7 tên lửa vào khu vực này.

Lính Ukraine gần Bakhmut. Ảnh: Reuters

Ukraine nói Nga đang “tấn công tích cực” nhằm giành thế chủ động. Moscow đang tìm cách giành thế chủ động trước Kiev bằng cách tiến hành một số cuộc tấn công tích cực ở vùng Donbass và Kharkiv, giới chức Ukraine nhận định.

Trong một bài đăng trên Telegram, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar cho biết, Moscow đã huy động thêm lực lượng và đang tiến hành một chiến dịch “tấn công tích cực” ở khu vực Krasny Liman và Kupyansk để “cố gắng giành thế chủ động” từ Ukraine. Các lực lượng của Kiev ở những khu vực này đã bị pháo kích dữ dội.

Nhiều vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine “không sử dụng được”. Báo New York Times ngày 19/6 trích dẫn các tài liệu do các quan chức Ukraine giấu tên cung cấp cho biết, vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine phải được sửa chữa hoặc phải tháo rời để lấy các bộ phận. Kiev cũng phàn nàn rằng các thiết bị trị giá hàng trăm triệu USD mua theo hợp đồng vẫn chưa được chuyển giao.

Theo New York Times các quan chức Ukraine thất vọng với việc phương Tây nói rằng Kiev có đủ vũ khí cho một cuộc phản công chống lại Nga. Cuộc phản công của Ukraine, bắt đầu vào đầu tháng này, đã dẫn đến tổn thất nặng nề về người và trang thiết bị. Theo nguồn tin này, có tới 30% kho vũ khí của Ukraine đang được sửa chữa vào bất kỳ thời điểm nào, trong khi rất nhiều thiết bị phương Tây được chuyển đến “trong tình trạng tồi tàn hoặc không sử dụng được”.

Nga áp dụng chiến thuật đánh bom quân Ukraine bằng xe tăng và thiết giáp. Trước cuộc phản công dữ dội của Ukraine, quân Nga đã thử nghiệm nhiều chiến thuật mới, trong đó có việc biến xe thiết giáp các loại thành các xe bom cảm tử để tấn công đối phương.

Hôm 17/6 các binh sĩ Nga chất đầy 5 quả bom và 3,5 tấn thuốc nổ lên một xe thiết giáp MT-LB thu được của Ukraine. Sức công phá của khối bom và thuốc nổ này đương nhiên rất lớn. Tuy nhiên, cách thức sử dụng xe bom này để tấn công mục tiêu đối phương thì khá đơn giản.

Ở tỉnh Donetsk, gần Marinka, quân Nga chất thuốc nổ lên xe tăng T-54 hoặc T-55, gắn thiết bị điều khiển từ xa vào xe này và rồi điều khiển nó lăn bánh về phía vị trí của Ukraine. Tuy nhiên, chiếc xe đã vấp mìn và phát nổ.

Tổng thư ký Stoltenberg: Kho vũ khí của NATO đã cạn kiệt. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu cần có một ngành công nghiệp “mạnh mẽ hơn” để bổ sung lại kho vũ khí và đạn dược đã cạn kiệt sau một năm cung cấp cho Kiev.

“Chúng ta cần một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ hơn. Vũ khí và đạn dược dự trữ của chúng ta đã cạn kiệt và cần được bổ sung. Không chỉ ở Đức, mà còn ở nhiều quốc gia trong NATO”, ông Stoltenberg phát biểu nhân Ngày Công nghiệp ở Berlin, do Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI) tổ chức.

Ukraine muốn sản xuất vũ khí phương Tây. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Sergiy Boyev cho biết, Ukraine đang đàm phán với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây để tăng cường sản xuất vũ khí, bao gồm cả máy bay không người lái, xe tăng và pháo các loại. Kiev có thể ký hợp đồng trong những tháng tới.

Tại Triển lãm hàng không Paris ngày 19/6, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Sergiy Boyev cho biết, Kiev đang đàm phán với các nhà sản xuất từ Đức, Italy, Pháp và Đông Âu về việc sản xuất vũ khí ở Ukraine. Hiện nay, Ukraine đặc biệt quan tâm đến các nhà sản xuất máy bay không người lái, từ các công ty quốc phòng quốc tế lớn đến các nhà cung cấp nhỏ. Một số công ty đã bày tỏ sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực này.

Nga đẩy lùi 4 cuộc tấn công ở Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 tuyên bố lực lượng nước này đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm chiếm làng Novodonetske thuộc tỉnh Donetsk, một trong những khu vực tập trung nỗ lực phản công của Kiev. Lực lượng thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine trong đêm, đồng thời phá hủy một số xe bọc thép của Kiev.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở phía Tây Donetsk, tại các khu vực xung quanh Pervomaiske, Stepove và Staromykhailivka.

Ukraine tuyên bố giành thêm lãnh thổ. Phía Ukraine ngày 19/6 tuyên bố họ đã đánh bật lực lượng Nga ra khỏi ngôi làng thứ tám trong chiến dịch phản công kéo dài 2 tuần qua, tại một khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt của tiền tuyến phía nam, nằm trên tuyến đường trực tiếp nhất dẫn tới biển Azov.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar khẳng định lực lượng Ukraine không chỉ chiếm lại Piatykhatky mà còn tiến sâu tới 7 km vào phòng tuyến của Nga trong hai tuần qua, giành được khu vực rộng 113 km2./.