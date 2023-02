Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/2

Nga nêu kịch bản mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã nêu kịch bản Moscow mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo đó, việc tiến quân của Nga có liên quan trực tiếp với việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev.

“Điều đó phụ thuộc vào loại vũ khí mà Ukraine sẽ được cung cấp”, ông Shoigu cho biết trong một chương trình truyền hình.

Ảnh minh họa: TASS

Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine. Trong một sắc lệnh ngày 26/2, Tổng thống Zelensky tuyên bố cách chức ông Eduard Moskalyov, chỉ huy lực lượng chung của Ukraine, lực lượng đang tham gia vào các trận chiến ở vùng Donbass. Trước đó, ông Zelensky nhắc tới ông Moskalyov trong một bài phát biểu hôm 24/2 khi liệt kê các chỉ huy quân sự mà ông đã nói chuyện.

Ông Moskalyov đảm nhiệm chức vụ chỉ huy các lực lượng vũ trang ở Donbass từ tháng 3/2022, ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tài khoản Facebook và Twitter của lực lượng chung Ukraine đều không đề cập đến việc sa thải ông Moskalyov.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nói về khả năng cung cấp F-16 cho Ukraine trong tương lai. Bình luận về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev trong tương lai, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết: “F-16 là một câu hỏi dành cho thời gian sau này và đó là lý do tại sao Tổng thống Biden nói rằng hiện tại ông loại trừ khả năng cung cấp loại máy bay này cho Ukraine”.

Lãnh đạo DPR nói Ukraine đang gặp bất lợi tại Bakhmut. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) Denis Pushilin cho biết, con đường duy nhất để quân đội Ukraine có thể rời Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) đang nằm dưới hỏa lực của lực lượng Nga.

“Tình hình của đối phương (Ukraine) xung quanh khu vực Bakhmut đang không thuận lợi vì họ chỉ còn một con đường duy nhất để các đơn vị rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, con đường này đang nằm dưới tầm kiểm soát của chúng tôi”, ông Pushilin nói.

Nga sẽ tính tới các khả năng hạt nhân của NATO. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày 26/2 Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, sau khi Nga dừng tham gia vào thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng với Mỹ, nước này sẽ "tính tới" các khả năng vũ khí hạt nhân không chỉ của Mỹ mà còn của các nước NATO khác như Pháp và Anh.

Tổng thống Putin nói: "Trong các điều kiện hiện nay, khi tất cả các nước NATO tuyên bố mục tiêu chính của họ là gây ra sự thất bại chiến lược cho chúng tôi, khiến người dân chúng tôi phải chịu đựng, làm sao chúng tôi có thể không tính tới các khả năng hạt nhân của họ? Hơn nữa, họ đã cung cấp vũ khí cho Ukraine với giá trị lên tới hàng chục tỷ USD".

Nga tuyên bố sẽ biến kinh nghiệm đối phương thành lợi thế của mình. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã bác bỏ những nhận định cho rằng Moscow đang cạn kiệt vũ khí và đạn dược, đồng thời cho biết nước này đang tháo rời vũ khí phương Tây để "biến kinh nghiệm của đối phương thành lợi thế của mình".

Theo ông Medvedev, các nhà máy vũ khí đang "làm việc ngày đêm" để tạo ra "những công nghệ mới nhất". Trong một bài báo được xuất bản ngày 25/2 của Tạp chí Quốc phòng Nga, ông Medvedev cho biết, việc sản xuất vũ khí trong nhiều nhà máy của Nga đã "tăng gấp 10 lần".

Ukraine phản công thất bại ở Kremennaya, chịu tổn thất lớn. Quân đội Ukraine lần đầu tiên cố gắng tiến hành một cuộc phản công gần thành phố Kremennaya nhưng đã phải rút lui sau khi hứng chịu "tổn thất không đáng", Tass dẫn lời Trung tá đã nghỉ hưu của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Andrey Marochko cho hay ngày 27/2.

"Đối phương cố gắng tiến hành một cuộc phản công nhằm vào các đơn vị đang tiến công của chúng tôi", ông Andrey Marochko nói. Ông cho biết quân đội Ukraine đã chịu tổn thất lớn dọc tiền tuyến Kremennaya vào tuần trước và chỉ huy của họ phải lựa chọn rút lui để khôi phục khả năng chiến đấu của các đơn vị này.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ trả giá đắt nếu cung cấp vũ khí cho Nga. Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng, Trung Quốc sẽ phải đưa ra quyết định của riêng mình. Trong trường hợp Trung Quốc viện trợ vũ khí sát thương cho Nga thì nước này thực sự sẽ phải trả giá đắt.

Còn trong cuộc phỏng vấn riêng trong chương trình This Week của ABC, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Sullivan cũng lưu ý rằng, mặc dù hiện tại Trung Quốc chưa tiến tới kế hoạch viện trợ vũ khí như vậy, song Bắc Kinh cũng không loại trừ lựa chọn này.

Nga kiểm soát mọi con đường dẫn đến Bakhmut, chặn đứng tuyến tiếp tế cho quân Ukraine. Các lực lượng Nga đã cắt đứt mọi tuyến tiếp tế cho lực lượng Ukraine ở Bakhmut và tất cả các con đường dẫn đến thành phố này đều nằm dưới sự kiểm soát của Nga, chuyên gia chính trị-quân sự Yan Gagin, cố vấn của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết ngày 27/2.

“Bakhmut đã bị bao vây. Lực lượng của chúng tôi kiểm soát các con đường dẫn đến thành phố này. Việc cung cấp đạn dược cho lực lượng Ukraine trong khu vực đã bị chặn. Việc luân chuyển và bổ sung nhân lực đã bị gián đoạn”, ông Gagin nói. Theo ông, “cái bẫy” Bakhmut sẽ sớm bị khóa. Trên thực tế, Ukraine đã mất trung tâm hậu cần quan trọng này và cùng với đó là hàng nghìn binh sĩ, lính đánh thuê và một lượng lớn thiết bị quân sự./.