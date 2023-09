Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/9

Tổng thống Ukraine Zelensky sa thải Bộ trưởng Quốc phòng: Tổng thống Ukraine Zelensky đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov, cho rằng bộ này cần "những cách tiếp cận mới" khi cuộc xung đột với Nga bước sang tháng thứ 19.

Ảnh minh họa: Anadolu

Trong tuyên bố đưa ra, ông Zelensky cho biết: “Trong tuần này, quốc hội sẽ được yêu cầu đưa ra quyết định nhân sự. Tôi đã quyết định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov sau khi trải qua hơn 550 ngày giao tranh toàn diện”.

Ông Zelensky đề cử bổ nhiệm ông Rustem Umerov – người đứng đầu Quỹ Tài sản nhà nước của Ukraine (SPFU) làm bộ trưởng quốc phòng thay thế ông Reznikov.

Ukraine nói máy bay không người lái Nga phát nổ trên lãnh thổ Romania: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko đã thông báo trên Facebook rằng: "Theo cơ quan bảo vệ biên giới quốc gia Ukraine, tối qua (3/9), trong cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào cảng Izmail, các máy bay không người lái Shakhed của Moscow đã rơi xuống và phát nổ trên lãnh thổ Romania".

"Hiện chưa có xác nhận về việc cuộc tấn công tên lửa của Nga gây ra mối đe dọa to lớn không chỉ cho an ninh của Ukraine mà còn cho cả an ninh của các nước láng giềng, trong đó có các nước thành viên NATO", ông Nikolenko cho hay.

Khả năng tiến công của Ukraine sau khi “vượt ải” đầu tiên của Nga: Ukraine đang đạt được tiến triển đáng kể trong vùng lãnh thổ Nga kiểm soát sau khi được cho là đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Moscow ở phía Nam, một chuyên gia nhận định với Newsweek.

Các lực lượng của Kiev hiện đang ở giữa lớp phòng tuyến thứ nhất và thứ hai, Chỉ huy Ukraine của nhóm Tavria, Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskiy nói với tờ báo Anh The Observer. Ukraine bắt đầu cuộc phản công Nga vào đầu tháng 6 nhưng gặp khó khăn trong việc giành lại đáng kể lãnh thổ. Sự trì hoãn phản công giai đoạn đầu của Kiev đã cho Moscow thêm thời gian để cài mìn tại nhiều khu vực và thiết lập các vị trí phòng thủ vững chắc trước khi chiến dịch của Ukraine diễn ra.

LHQ đề nghị giải tỏa tài sản của các công ty Nga nhằm nối lại Thỏa thuận ngũ cốc: Hãng tin TASS của Nga dẫn thông tin từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (3/9) cho biết, các đề xuất mới của Liên Hợp Quốc nhằm nối lại Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, bao gồm ý tưởng đàm phán về việc giải phóng tài sản của các nhà sản xuất thực phẩm của Nga.

Theo nguồn tin báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ, gói đề xuất mới của Liên Hợp Quốc bao gồm việc đàm phán dỡ bỏ các hạn chế áp đặt đối với các nhà sản xuất thực phẩm của Nga, đang bị đóng băng tài sản ở châu Âu.

Ngũ cốc Ukraine không được phép vào Ba Lan sau ngày 15/9: Ngày 3/9, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan, Robert Telus, cho biết nước này sẽ gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine sau ngày 15/9.

Bộ trưởng Robert Telus cho biết tại Czestochowa, miền nam Ba Lan rằng sẽ không cho phép ngũ cốc Ukraine vào Ba Lan sau ngày 15/9 vì lợi ích của nông dân Ba Lan hơn bất kỳ quy định nào của EU.

Trước đó hôm 28/4, EC đã đạt được thỏa thuận với Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia về các hạn chế nhập khẩu các sản phẩm nông sản thực phẩm của Ukraine. Tiếp đến ngày 2/5, EC tuyên bố áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với việc nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương từ Ukraine, tháng trước đã kéo dài lệnh cấm này cho đến ngày 15/9.

Nga ồ ạt dội hỏa lực vào trạm chỉ huy và trung tâm liên lạc Ukraine: Nga cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công 2 trạm chỉ huy và quan sát cùng một trung tâm liên lạc của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Các lực lượng Nga đã tấn công hai trạm chỉ huy và quan sát của các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine tại khu định cư Dyleevka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, một trung tâm liên lạc của Lữ đoàn cơ giới số 110 của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng bị tấn công tại khu định cư Avdeevka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk”.

Lực lượng vũ trang Nga cũng phá hủy một kho đạn dược dã chiến của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 106 và một trạm chỉ huy máy bay không người lái tại Kherson. Ngoài ra, Nga đã bắn hạ lữ đoàn thiết giáp của đối phương tại khu vực Kislovka thuộc vùng Kharkov.