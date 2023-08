Diễn đàn số Việt Nam - Australia diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.

Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong đó nhấn mạnh việc số hóa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để đạt được các mục tiêu đề ra, việc thúc đẩy hợp tác với các nước phát triển trong lĩnh vực số là một giải pháp quan trọng và Diễn đàn số Việt Nam - Australia là một trong những nỗ lực để triển khai giải pháp này.

Diễn đàn số Việt Nam - Australia tại Sydney, Australia.

Tham dự Diễn đàn số Việt Nam - Australia có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales; bà Karla Lampe, Giám đốc phụ trách Thương mại, hợp tác quốc tế và Đầu tư của bang New South Wales và nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Australia trong lĩnh vực số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tham dự Diễn đàn số Việt Nam - Australia tại Sydney, Australia.

Ông Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và truyền thông cho biết, trong năm 2023, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Thông tin truyền thông xác định tập trung triển khai là hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp số của Việt Nam đi ra thế giới. Đối với Australia, quan hệ thương mại, kinh tế giữa hai bên đang phát triển rất tốt song lĩnh vực công nghệ số, trong lĩnh vực CNTT viễn thông thì chưa được nhiều như mong đợi. Vì vậy nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Thông tin truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đến Australia, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với các đối tác Australia tổ chức Diễn đàn số với mục đích kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, làm quen, thiết lập các quan hệ hợp tác để phát triển và cung cấp các giải pháp của doanh nghiệp Việt Nam cho thị trường Australia. Australia là một thị trường rất tiềm năng đối với các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam.

Ông Triệu Minh Long - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và truyền thông.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Thiện Nghĩa - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp CNTT đã giới thiệu tổng quan về môi trường công nghệ thông tin của Việt Nam trong đó nêu bật những thế mạnh và tiềm năng của ngành công nghiệp số để giúp các doanh nghiệp Australia có cái nhìn tổng quan và hiểu hơn về môi trường và tiềm năng hợp tác với Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại bang New South Wales cho biết, hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông đã diễn ra từ nhiều năm trước khi công ty Telstra của Australia đóng góp quan trọng vào việc xây dựng mạng lưới viễn thông của Việt Nam vào những năm 1990 và giờ đây khi Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi số lần thứ 2 từ hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số, Việt Nam hy vọng các công ty của Australia như Telstra sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam với tư cách là những đối tác tin cậy.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng tham dự Diễn đàn số Việt Nam - Austarlia.

Bà Karla Lampe, Giám đốc phụ trách Thương mại, hợp tác quốc tế và Đầu tư của bang New South Wales cho biết, quan hệ tốt đẹp về chính trị và kinh tế giữa hai nước cùng với cộng đồng người Việt gồm khoảng 300 nghìn người tại Australia đang trở thành nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai bên khai thác và tìm kiếm các cơ hội hợp tác. Bà Karla Lampe cho hay New South Wales là bang có nhiều thế mạnh về công nghệ thông tin và đặc biệt là việc số hóa dịch vụ công vì vậy bang New South Wales có thể trở thành đối tác lý tưởng giúp Việt Nam thực hiện được mục tiêu trong quá trình chuyển đổi số.

Tại diễn đàn, ông Ben Seymour, Giám đốc kinh doanh của Tập đoàn phần mềm thông minh Modica đánh giá cao Việt Nam khi cho biết đây là một thị trường tốt, một đất nước có công nghệ phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển phần mềm, nhiều công ty tại Australia cũng đã làm ăn thuận lợi tại đây nên Modica đang nghiên cứu tìm đối tác để mở rộng hợp tác tại Việt Nam.

Đại diện các công ty Australia tham dự Diễn đàn số Việt Nam - Australia.

Ông Scott Minehane, Giám đốc điều hành hãng tư vấn Windsor Place, người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các đối tác Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp Australia hợp tác với Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên khi hai nước có những thế mạnh riêng và có thể bổ sung cho nhau. Ông Scott Minehane nhấn mạnh, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ nên nếu tham gia và tiến trình này, các doanh nghiệp Australia cũng sẽ có nhiều cơ hội không chỉ hợp tác với Việt Nam mà còn kết nối chặt chẽ hơn với khu vực.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng và bà Karla Lampe cũng đã chứng kiến Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ký bốn thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Western Sydney, Đại học Canberra, Công ty tư vấn giáo dục SET và Hiệp hội Trí thức và chuyên gia Việt tại Australia (VASEA).

Trước khi diễn ra Diễn đàn số Việt Nam - Australia, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã có cuộc gặp với đại diện Hiệp hội trí thức và chuyên gia Việt tại Australia (VASEA). Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao sự phát triển và những đóng góp của các chuyên gia, trí thức người Việt tại Australia. Trao đổi với các thành viên VASEA về chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, nơi nào có nhiều vấn đề, nhiều bài toán cần giải thì nơi đó có nhiều cơ hội, công nghệ sẽ tìm đến. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khuyến khích các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) hãy “suy nghĩ lớn” và có những lời giải đột phá. Nếu mỗi công chức nhà nước có một trợ lý ảo AI, quản lý nhà nước khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả ở Việt Nam, sẽ rất khác.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chụp ảnh với một số thành viên của VASEA. Nguồn: VASEA

Trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Minh, Giám đốc dịch vụ công nghệ thông tin cho Allianz Australia về quản lý dữ liệu, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý sẽ hỗ trợ các chuyên gia và tiếp cận dữ liệu để thực hiện các dự án tại Việt Nam. Về chiến lược sản xuất chip của Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam có đội ngũ nhân lực cao để thiết kế và sản xuất chip, kể cả chip cho công nghệ 5G. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định hợp tác đa phương trong việc phát triển công nghệ sản xuất chip, đặc biệt là với các nước có nguồn nhân lực và công nghệ tốt như Australia là định hướng mà Việt Nam rất quan tâm thúc đẩy trong thời gian tới.