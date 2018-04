Điều chưa biết về những cô nàng hoạt náo viên nóng bỏng của Mỹ

Theo USA Today, các hoạt náo viên bóng đá (NFL) thường cho là có thu nhập dưới 1.000 USD/ năm trong năm 2016. Thế nhưng những cô nàng này phải tuân thủ các quy tắc chặt chẽ nếu muốn “giữ nghề”. Mỗi đội sẽ có những quy định cụ thể khác nhau. Các hoạt náo viên phải tự mua đồng phục của riêng mình. Các hoạt náo viên của Seattle Sea Hawks thì được phát đồng phục nhưng họ phải chi trả tiền bảo quản và sửa chữa. Những cô nàng hoạt náo viên của Carolina Panther phải có mặt 5 tiếng trước buổi biểu diễn. Những năm gần đây, Cincinnati Bengals lại quy định khá chặt chẽ về cân nặng của các hoạt náo viên, và họ không được chênh lệch 3 pound (1,3 kg) so với mức cân nặng lý tưởng. Baltimore Ravens cũng có quy định tương tự về cân nặng đối với các hoạt náo viên. Nếu vi phạm quy định này, họ có thể bị loại khỏi buổi biểu diễn. Carolina Panthers được cho là một trong những đội có quy định khắt khe nhất đối với các hoạt náo viên. Các cô nàng thậm chí còn không được nghỉ uống nước trong lúc biểu diễn. Các hoạt náo viên của Carolina Panthers cũng không thể thay trang phục nào khác ngoài đồng phục biểu diễn cho tới khi họ rời khỏi sân vận động. Các hoạt náo viên của Oakland Raiders sẽ bị phạt tiền nếu trang phục biểu diễn không đúng, không đánh bóng giày hay quên một phần trang phục trong ngày biểu diễn. Theo The Times, các hoạt náo viên của Baltimore Ravens không được chụp hình khỏa thân hay bán khỏa thân, không được làm diễn viên múa ngoại lai hay tham gia vào các cuộc thi bikini, các bộ phim hay bộ ảnh “nhạt nhẽo”. Hoạt náo viên của Carolina Panthers cũng không được để lộ các hình xăm trên cơ thể. Theo báo chí, hoạt náo viên của San Francisco không được tiết lộ họ là thành viên của đội. Theo The Times, một số đội hoạt náo viên còn cấm các thành viên mặc quần biểu diễn ở nơi công cộng. Các hoạt náo viên cũng bị cấm đăng hình mặc trang phục biểu diễn của mình. Các hoạt náo viên không được phép có mối quan hệ với các cầu thủ bóng đá, kể cả là việc theo dõi trang mạng xã hội cá nhân./. 0e95026420f0b1b97c29c6284b67666a/5acf62c1/2018_04_10/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Cac_hoat_nao_vien_cua_Carolina_Panthers.mp4

