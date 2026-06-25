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Động đất 7,1 độ ở Venezuela làm hư hại nhiều công trình tại Caracas

Thứ Năm, 06:42, 25/06/2026
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VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại Venezuela đã làm nhiều công trình ở thủ đô Caracas bị hư hại, gây mất điện và gián đoạn internet tại một số khu vực.

Một trận động đất mạnh 7,1 độ đã xảy ra tại khu vực miền bắc - trung Venezuela vào chiều tối 24/6 (giờ địa phương), làm rung chuyển thủ đô Caracas và nhiều khu vực lân cận, khiến người dân hoảng loạn sơ tán khỏi các tòa nhà.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm ở phía tây thị trấn Moron trên bờ biển Caribe của Venezuela, cách thủ đô Caracas khoảng 168 km về phía tây. Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 13 km. Rung chấn được cảm nhận tại nhiều bang của Venezuela, đồng thời người dân tại quốc gia láng giềng Colombia cũng cho biết họ cảm nhận được dư chấn.

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Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh làm rung chuyển khu vực miền bắc - trung Venezuela chiều 24/6/2026, tại thủ đô Caracas. Ảnh: Reuters

Tại Caracas, nhiều người dân đã phải khẩn cấp sơ tán khi các tòa nhà rung lắc mạnh. Theo ghi nhận của các nhân chứng và hình ảnh do Reuters thu thập, nhiều xe cứu hỏa đã được triển khai trên các tuyến phố của Caracas. Một số tòa nhà bị hư hại đáng kể, nhiều mặt tiền công trình xuất hiện vết nứt hoặc bị sập từng phần. Những cột bụi lớn cũng xuất hiện tại một số khu vực vốn tập trung nhiều nhà hàng và cơ sở kinh doanh.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết khu Altamira ở Caracas ghi nhận những thiệt hại đáng lo ngại với nhiều nhà ở và công trình bị hư hại hoặc sập đổ. Ông kêu gọi người dân tiếp tục ở ngoài trời do nguy cơ xảy ra các dư chấn có thể làm gia tăng thiệt hại đối với các công trình đã bị ảnh hưởng.

Nhiều khu vực tại Caracas cũng bị mất điện hoặc gián đoạn kết nối internet ngay sau khi động đất xảy ra. Một nhân chứng cho biết căn hộ của họ xuất hiện các vết nứt lớn chạy dọc theo tường, trong khi kính tại khu vực lối vào bị vỡ. Điện lưới cũng bị cắt không lâu sau đó.

Tại thành phố Valencia, nằm ở phía tây Caracas, một người dân cho biết nhiều bức tường trong tòa nhà nơi họ sinh sống đã bị nứt hoặc bong tróc sau trận động đất. “Ngay khi rung lắc chấm dứt, vợ chồng tôi lập tức sơ tán khỏi tòa nhà”, người này nói với Reuters.

Bà Maria Romero, 80 tuổi, sống ở phía nam Caracas, cho biết lực lượng cảnh sát đã hỗ trợ bà rời khỏi nơi ở. “Trận động đất này thật kinh khủng, thậm chí còn tồi tệ hơn trận động đất năm 1967”.

Sau trận động đất, Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ đã phát cảnh báo nguy cơ sóng thần đối với Puerto Rico cùng Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Anh. Cơ quan này cũng cảnh báo các hòn đảo ngoài khơi Venezuela như Aruba, Curacao và Bonaire có thể chịu ảnh hưởng của các đợt sóng nguy hiểm.

Hiện chưa có báo cáo chính thức về số người thương vong sau trận động đất.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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