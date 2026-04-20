Động đất 7,4 độ tại Nhật Bản

Theo thông báo khẩn cấp của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào lúc khoảng 16h53 theo giờ địa phương (tức 14h53 theo giờ Hà Nội), tại khu vực ngoài khơi tỉnh Aomori - miền Bắc Nhật Bản, đã xảy ra một trận động đất rất mạnh. Tâm chấn của động đất là ở khu vực Sanriku với độ sâu khoảng 10km, chấn động ghi nhận được tại tâm chấn lên tới 7,4 độ.

Trận động đất đã khiến một khu vực rất rộng lớn phải chịu chấn động từ 3 đến 5 độ. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại, nhưng giới chuyên môn dự báo, với chấn độ nêu trên, động đất sẽ gây nhiều tổn thất.

Bản đồ cảnh báo sóng thần do NHK đăng tải

Ngay sau khi xảy ra địa chấn, Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần tại nhiều khu vực và yêu cầu cư dân các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng phải sơ tán đến nơi an toàn. Theo nhận định ban đầu, hoạt động địa chấn này sẽ gây sóng thần cao khoảng từ 1 đến 3m.

Do động đất, nhiều tuyến tàu cao tốc (shinkansen) đã phải dừng hoạt động, đồng thời, các cơ quan chức năng của Nhật Bản cũng đang tiến hành kiểm tra an toàn của các nhà máy điện hạt nhân. Chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập Văn phòng liên lạc khẩn cấp để đối phó với những diễn biến tiếp theo.

Phóng viên thường trú của Đài TNVN tại Nhật Bản sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về trận động đất này.