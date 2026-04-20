Động đất 7,4 độ tại Nhật Bản

Thứ Hai, 15:54, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Nhật Bản lại vừa xảy ra thêm một trận động đất rất mạnh, gây chấn động cho cả một khu vực rộng lớn.

Theo thông báo khẩn cấp của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào lúc khoảng 16h53 theo giờ địa phương (tức 14h53 theo giờ Hà Nội), tại khu vực ngoài khơi tỉnh Aomori - miền Bắc Nhật Bản, đã xảy ra một trận động đất rất mạnh. Tâm chấn của động đất là ở khu vực Sanriku với độ sâu khoảng 10km, chấn động ghi nhận được tại tâm chấn lên tới 7,4 độ.

Trận động đất đã khiến một khu vực rất rộng lớn phải chịu chấn động từ 3 đến 5 độ. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại, nhưng giới chuyên môn dự báo, với chấn độ nêu trên, động đất sẽ gây nhiều tổn thất.

Dong dat 7,4 do tai nhat ban hinh anh 1
Bản đồ cảnh báo sóng thần do NHK đăng tải

Ngay sau khi xảy ra địa chấn, Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần tại nhiều khu vực và yêu cầu cư dân các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng phải sơ tán đến nơi an toàn. Theo nhận định ban đầu, hoạt động địa chấn này sẽ gây sóng thần cao khoảng từ 1 đến 3m.

Do động đất, nhiều tuyến tàu cao tốc (shinkansen) đã phải dừng hoạt động, đồng thời, các cơ quan chức năng của Nhật Bản cũng đang tiến hành kiểm tra an toàn của các nhà máy điện hạt nhân. Chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập Văn phòng liên lạc khẩn cấp để đối phó với những diễn biến tiếp theo.

Phóng viên thường trú của Đài TNVN tại Nhật Bản sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về trận động đất này.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: động đất nhật bản thời tiết khắc nghiệt
Giây phút xúc động kỷ niệm 15 năm sau thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 11/03, Nhật Bản đều long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm kể từ ngày xảy ra thảm họa kép thiên nhiên động đất - sóng thần, và kéo theo sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi - thảm họa khiến 22.230 người thiệt mạng và mất tích.

Động đất mạnh 5,8 độ gây rung chấn tại Cuba

VOV.VN - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Cuba vào sáng sớm 17/3. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại.

Gần 3.500 người sơ tán, 35 trường học đóng cửa vì lũ lụt và sạt lở đất ở Malaysia

VOV.VN - Tình trạng lũ lụt, sạt lở đất tại miền Đông Malaysia đang có xu hướng diễn biến phức tạp trở lại. Tính đến sáng ngày 12/1, gần 3.500 người đã phải đi sơ tán, trong khi 35 trường học phải đóng cửa.

