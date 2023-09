Động đất Morocco: Gần 2.700 người chết, nhiều khu vực dân cư vẫn bị cô lập

Dự báo, con số thương vong sẽ tiếp tục thay đổi sau khi các đội cứu hộ tiếp cận được các khu vực dân cư nằm sâu trong các hẻm nủi và đang bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài vì các lối vào đã bị đất đá vùi lấp.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau trận động đất ở tỉnh Al Haouz, Maroc, ngày 9/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày hôm qua, quân đội hoàng gia Morocco đã sử dụng máy bay không người lái và trực thăng cứu hộ để tìm kiếm và cung cấp hàng cứu trợ cho một số khu vực dân cư. Nhiều đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế cũng đã chính thức tham gia công tác cứu hộ, sử dụng nhiều thiết bị dò tìm hiện đại và chó nghiệp vụ.

Theo nhà chức trách Morocco, toàn bộ người dân bị mất nhà cửa trong động đất tại các khu vực lực lượng cứu hộ tiếp cận được, đều đã được bố trí ở trong các lều trại do quân đội dựng lên. Người dân tiếp tục được khuyến cáo chưa trở về nhà do dư chấn động đất vẫn còn và hầu hết các ngôi nhà trong khu vực gần tâm chấn đều không còn đảm bảo an toàn để ở.