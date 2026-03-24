Đông Nam Á đối mặt với nguy cơ “siêu El Niño” gia tăng

Thứ Ba, 16:31, 24/03/2026
VOV.VN - Khu vực Đông Nam Á dự kiến phải đối mặt với một thời kỳ thời tiết nóng hơn và khô hơn, khi khả năng hình thành hiện tượng El Nino ở Thái Bình Dương ngày càng tăng. Các nhà khoa học thậm chí cảnh báo nguy cơ phát triển thành "Siêu El Nino", có thể gây hạn hán, sóng nhiệt và áp lực lên nguồn cung lương thực.

Các nhà khoa học và cơ quan khí hậu bắt đầu cảnh báo về khả năng El Nino quay trở lại vào năm 2026, với nguy cơ có thể mạnh lên đáng kể vào cuối năm. Các dự báo hiện tại chưa xác nhận "siêu El Niño", nhưng chúng cho thấy khả năng El Nino phát triển sau giữa năm đang tăng lên. Đối với Đông Nam Á, tác động có thể đặc biệt nghiêm trọng. Khu vực này được coi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất bởi El Nino, với hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng cao.

ASEAN đối mặt với nguy cơ “siêu El Niño” gia tăng vào năm 2026. Ảnh: Seasia

Một số khu vực của Indonesia và Philippines mấy ngày qua đã đối mặt với nắng nóng hơn so với bình thường khi mùa khô bắt đầu. Thành phố Dagupan của Philippines đang chứng kiến những ngày nắng nóng liên tiếp khi nhiệt độ đạt mức 40 độ C trong 2 ngày qua, mặc dù chỉ mới bắt đầu bước vào mùa khô. Chỉ số nhiệt 40°C thuộc mức “cần hết sức thận trọng” và là mức cao nhất được ghi nhận tại Vùng I cho đến nay.

Trong khi đó, cháy rừng đã lan rộng khắp Batam thuộc quần đảo Riau của Indonesia trong những ngày gần đây, đe dọa cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực và tạo ra khói mù gây gián đoạn giao thông hàng không. Cơ quan Quản lý Khí tượng và Thiên văn Indonesia (BMKG) kêu gọi các khu vực trên khắp Indonesia cảnh giác trước nguy cơ cháy rừng, trong bối cảnh dự báo thời tiết khô hạn hơn bình thường trong năm nay. Hầu hết các vùng trên quần đảo Riau dự kiến bước vào mùa khô cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8. Tuy nhiên, một số khu vực xích đạo, như Riau, Jambi và Tây Kalimantan, đang trải qua “mùa khô nhỏ” với lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng cao, làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Các dự đoán về hiện tượng siêu El Nino vẫn có thể thay đổi, nhưng cảnh báo sớm rất quan trọng trong việc giúp các chính phủ chuẩn bị các chiến lược giảm tác động. Đối với ASEAN, mối đe dọa trước mắt nhất là hạn hán. Lượng mưa có thể giảm đáng kể so với mức bình thường, với những đợt khô hạn kéo dài làm giảm mực nước trong các nguồn tự nhiên và các hồ chứa lớn. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng nước sinh hoạt, nhu cầu công nghiệp và quản lý nước nói chung. Nông nghiệp, trụ cột chính của nền kinh tế khu vực, cũng sẽ chịu áp lực. Các nhà sản xuất lớn như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia có thể phải đối mặt với mùa màng kém hơn đối với các loại cây trồng như lúa, đường và dầu cọ, làm thắt chặt nguồn cung và có khả năng đẩy giá lương thực lên cao.

Điều kiện nắng nóng hơn và khô hơn cũng sẽ làm tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là ở các vùng đất than bùn của Indonesia. Điều đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khói mù xuyên biên giới và ô nhiễm PM2.5 trên toàn khu vực, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: ASEAN siêu El Nino Đông Nam Á biến đổi khí hậu Thái Bình dương hạn hán sóng nhiệt
Chuyên gia Trung Quốc: Chưa thể khẳng định siêu El Nino gây năm nóng kỷ lục
Chuyên gia Trung Quốc: Chưa thể khẳng định siêu El Nino gây năm nóng kỷ lục

VOV.VN - Chuyên gia Trung mới đây cho rằng, còn quá sớm để dự đoán hiện tượng siêu El Nino có thể hình thành trong năm nay với các đợt nắng nóng kỷ lục và thời tiết cực đoan.

Chuyên gia Trung Quốc: Chưa thể khẳng định siêu El Nino gây năm nóng kỷ lục

Chuyên gia Trung Quốc: Chưa thể khẳng định siêu El Nino gây năm nóng kỷ lục

VOV.VN - Chuyên gia Trung mới đây cho rằng, còn quá sớm để dự đoán hiện tượng siêu El Nino có thể hình thành trong năm nay với các đợt nắng nóng kỷ lục và thời tiết cực đoan.

Thế giới trước tác động nghiêm trọng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu
Thế giới trước tác động nghiêm trọng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu

VOV.VN - Cùng với biến đổi khí hậu, hiện tượng El Niño đã và đang làm tăng mức độ nghiêm trọng và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Điều này đặt thêm gánh nặng cho các cộng đồng, đặc biệt là tại châu Phi vốn đang phải đối mặt với tình trạng dễ bị tổn thương do xung đột, tăng giá lương thực và các cú sốc khác. Theo giới chu

Thế giới trước tác động nghiêm trọng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu

Thế giới trước tác động nghiêm trọng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu

VOV.VN - Cùng với biến đổi khí hậu, hiện tượng El Niño đã và đang làm tăng mức độ nghiêm trọng và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Điều này đặt thêm gánh nặng cho các cộng đồng, đặc biệt là tại châu Phi vốn đang phải đối mặt với tình trạng dễ bị tổn thương do xung đột, tăng giá lương thực và các cú sốc khác. Theo giới chu

Mối liên hệ giữa mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc và hiện tượng El Nino
Mối liên hệ giữa mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc và hiện tượng El Nino

VOV.VN - Miền Nam Trung Quốc vừa trải qua những trận mưa lớn liên tục, Cục Khí tượng Trung Quốc cho rằng, lượng mưa lớn năm nay có liên quan rõ ràng đến hiện tượng thời tiết El Nino. 

Mối liên hệ giữa mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc và hiện tượng El Nino

Mối liên hệ giữa mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc và hiện tượng El Nino

VOV.VN - Miền Nam Trung Quốc vừa trải qua những trận mưa lớn liên tục, Cục Khí tượng Trung Quốc cho rằng, lượng mưa lớn năm nay có liên quan rõ ràng đến hiện tượng thời tiết El Nino. 

