Đông Nam Á đối mặt với nguy cơ “siêu El Niño” gia tăng

Các nhà khoa học và cơ quan khí hậu bắt đầu cảnh báo về khả năng El Nino quay trở lại vào năm 2026, với nguy cơ có thể mạnh lên đáng kể vào cuối năm. Các dự báo hiện tại chưa xác nhận "siêu El Niño", nhưng chúng cho thấy khả năng El Nino phát triển sau giữa năm đang tăng lên. Đối với Đông Nam Á, tác động có thể đặc biệt nghiêm trọng. Khu vực này được coi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất bởi El Nino, với hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng cao.

Một số khu vực của Indonesia và Philippines mấy ngày qua đã đối mặt với nắng nóng hơn so với bình thường khi mùa khô bắt đầu. Thành phố Dagupan của Philippines đang chứng kiến những ngày nắng nóng liên tiếp khi nhiệt độ đạt mức 40 độ C trong 2 ngày qua, mặc dù chỉ mới bắt đầu bước vào mùa khô. Chỉ số nhiệt 40°C thuộc mức “cần hết sức thận trọng” và là mức cao nhất được ghi nhận tại Vùng I cho đến nay.

Trong khi đó, cháy rừng đã lan rộng khắp Batam thuộc quần đảo Riau của Indonesia trong những ngày gần đây, đe dọa cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực và tạo ra khói mù gây gián đoạn giao thông hàng không. Cơ quan Quản lý Khí tượng và Thiên văn Indonesia (BMKG) kêu gọi các khu vực trên khắp Indonesia cảnh giác trước nguy cơ cháy rừng, trong bối cảnh dự báo thời tiết khô hạn hơn bình thường trong năm nay. Hầu hết các vùng trên quần đảo Riau dự kiến bước vào mùa khô cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8. Tuy nhiên, một số khu vực xích đạo, như Riau, Jambi và Tây Kalimantan, đang trải qua “mùa khô nhỏ” với lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng cao, làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Các dự đoán về hiện tượng siêu El Nino vẫn có thể thay đổi, nhưng cảnh báo sớm rất quan trọng trong việc giúp các chính phủ chuẩn bị các chiến lược giảm tác động. Đối với ASEAN, mối đe dọa trước mắt nhất là hạn hán. Lượng mưa có thể giảm đáng kể so với mức bình thường, với những đợt khô hạn kéo dài làm giảm mực nước trong các nguồn tự nhiên và các hồ chứa lớn. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng nước sinh hoạt, nhu cầu công nghiệp và quản lý nước nói chung. Nông nghiệp, trụ cột chính của nền kinh tế khu vực, cũng sẽ chịu áp lực. Các nhà sản xuất lớn như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia có thể phải đối mặt với mùa màng kém hơn đối với các loại cây trồng như lúa, đường và dầu cọ, làm thắt chặt nguồn cung và có khả năng đẩy giá lương thực lên cao.

Điều kiện nắng nóng hơn và khô hơn cũng sẽ làm tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là ở các vùng đất than bùn của Indonesia. Điều đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khói mù xuyên biên giới và ô nhiễm PM2.5 trên toàn khu vực, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.