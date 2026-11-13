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Đồng Yên Nhật Bản lại mất giá mạnh

Thứ Sáu, 10:56, 13/11/2026
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VOV.VN - Bất chấp những biện pháp mạnh tay của Chính phủ Nhật Bản, đồng nội tệ của nước này tiếp tục có những diễn biến đáng lo ngại.

 

Sau một thời gian ngắn ổn định ở mức khoảng trên dưới 158 JPY/1 USD, trong 3 ngày gần đây, đồng nội tệ Nhật Bản lại bắt đầu rớt giá so với các ngoại tệ khác.

Dong yen nhat ban lai mat gia manh hinh anh 1
Bộ Tài chính Nhật Bản

Bắt đầu từ ngày 12/11, theo giờ Mỹ, tại thị trường ngoại hối New York, tiếp nối xu hướng từ thị trường Tokyo, hoạt động bán đồng JPY để mua đồng USD diễn ra mạnh mẽ, khiến tỷ giá đồng Yên có lúc giảm xuống mức 160 JPY/1 USD. Đây là mức giá thấp nhất của đồng Yên kể từ đầu tháng 9 năm nay.

Theo các chuyên gia, xu hướng này gia tăng là do chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ được công bố trong tuần này cao hơn dự báo của thị trường, dẫn đến nhận định cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới ngày càng lan rộng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng "không cần thiết phải có thỏa thuận với Iran" cũng được cho là đã thúc đẩy hoạt động mua vào đồng USD.

Các quan chức tài chính Nhật Bản đã bắt đầu tỏ ra lo ngại trước tình trạng nêu trên. "Cho phép tôi không bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên, diễn biến trong những ngày qua là quá nhanh, dẫn tới những lo ngại về những gì đã xảy ra trong mùa Hè vừa qua", Thứ trưởng phụ trách tiền tệ Mimura Atsushi nói.

"Những gì đã xảy ra trong mùa Hè vừa qua" mà Thứ trưởng Mimura đề cập là việc đồng JPY mất giá ở mức lịch sử với 162 JPY/1 USD và đã khiến Tokyo phải rót khoảng 95 tỷ USD vào thị trường, cũng như phải phối hợp với Washington để can thiệp tỷ giá. Tuy nhiên, chỉ sau đó một thời gian ngắn, đồng nội tệ Nhật Bản lại tiếp tục suy yếu.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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