Đồng nội tệ Nhật Bản lại lập một kỷ lục mất giá mới

Nếu như kỷ lục mất giá của đồng nội tệ Nhật Bản tại thị trường New York mới dừng ở mức trên 163,04 JPY/USD vào hôm qua, thì mở đầu phiên giao dịch sáng nay (22/7), tại thị trường Tokyo, con số này đã là 163,2 JPY. Đây là một kỷ lục mới của đồng JPY sau gần 40 năm tính từ tháng 12/1986 đến nay.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki thừa nhận sự nghiêm trọng của vấn đề đồng Yên mất giá quá nhanh (ảnh Jiji Press)

Theo các nhà phân tích thị trường và các chuyên gia kinh tế, cũng như các nhà đầu tư tư nhân, với kỷ lục mất giá này, tại thị trường Nhật Bản, tâm lý cảnh giác của giới đầu tư đang tăng lên cao độ, trước khả năng Chính phủ và Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ can thiệp vào thị trường để điều hành tỷ giá.

Trong khi đó, bà Katayama Satsuki - Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản tiếp tục né trả lời trực tiếp câu hỏi của báo chí về vấn đề này, mà chỉ dừng ở những phát ngôn đã được lặp lại nhiều lần trước đây. Bà Katayama nói: “Quan điểm của chúng tôi là bất biến. Chúng tôi sẽ có những biện pháp mạnh mẽ, thích hợp vào thời điểm cần thiết”.

Trong khi đó, giới chuyên môn dự báo, đồng nội tệ Nhật Bản có khả năng sẽ tiếp tục mất giá so với đồng USD và một số ngoại tệ chủ yếu khác. Đây sẽ là một vấn đề lớn đối với kinh tế Nhật Bản, khi chỉ số chứng khoán tiếp tục bấp bênh và vật giá vẫn không ngừng leo thang.