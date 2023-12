Đợt không khí lạnh mạnh nhất đầu đông thử thách nguồn cung điện của Trung Quốc

Bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh mạnh, nguồn cung điện của Trung Quốc đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ mùa đông năm nay.

Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra 4 cảnh báo về băng, bão tuyết, không khí lạnh và gió mạnh vào ngày 14/12, bao trùm nhiều tỉnh trên cả nước. Chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm, dự báo từ ngày 14 đến ngày 17/12, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc sẽ giảm từ 8 đến 12 độ C từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam, nhiệt độ cục bộ ở phía Bắc sẽ giảm hơn 20 độ C.

Công tác dọn tuyết đảm bảo giao thông. Ảnh: Tân Hoa xã

Ở phía Bắc Trung Quốc, nhiệt độ tối thiểu ở một số khu vực sẽ gần bằng hoặc giảm xuống dưới các giá trị cực trị trong cùng thời kỳ trong lịch sử. Mạng thời tiết Trung Quốc cho biết, nhiệt độ tối thiểu ở Tế Nam, dự kiến sẽ là âm 15 độ C vào ngày mai (16/12) và nhiệt độ tối thiểu ở Thiên Tân là âm 14 độ C vào ngày 17/12, cả hai đều phá kỷ lục nhiệt độ thấp nhất của địa phương vào giữa tháng 12.

Nhiệt độ thấp nhất ở các thành phố phía Đông Bắc như Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân dự báo xuống tới âm 27 độ C. Theo Đài khí tượng Liêu Ninh, dự báo từ ngày 17-18/12, nhiệt độ thấp nhất ở hầu hết các khu vực trong tỉnh sẽ gần bằng hoặc vượt các giá trị cực trị lịch sử cùng thời kỳ kể từ năm 2011.

Nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc gần đây nhiệt độ cao sẽ đảo chiều mạnh trong hai ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ở Hàng Châu ngày 14/12 là 25 độ C và ở Thượng Hải là 22 độ C, dự báo sau khi chịu ảnh hưởng không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở Thượng Hải, Hàng Châu và nhiều nơi sẽ giảm xuống bằng hoặc dưới 0 độ C.

Kể từ đầu năm nay, Trung Quốc đã nhiều lần phải đối mặt với thời tiết cực đoan, vào tháng 1 năm nay nhiệt độ cực thấp ảnh hưởng đến nhiều khu vực, tiếp theo là nhiệt độ cực cao vào mùa hè, thảm hoạ lũ lụt do mưa lớn từ tháng 7 đến tháng 9. Theo đánh giá của một số nhà khoa học, nguyên nhân gây ra những biến động mạnh mẽ là do biến đổi khí hậu.

Đợt không khí lạnh mạnh lần này đã quét qua hầu hết Trung Quốc khiến lượng điện tiêu thụ trong xã hội không ngừng tăng cao và gây áp lực lớn lên mạng lưới điện Trung Quốc.

Cơ quan Quản lý và Ứng phó khẩn cấp Trung Quốc đã ban hành văn bản vào ngày 12/12, yêu cầu tất cả các địa phương tăng cường đảm bảo cung cấp điện, giám sát hoạt động của mạng lưới điện, làm tan và loại bỏ băng hiệu quả, đảm bảo an toàn cho hoạt động của lưới điện chính, làm tốt công tác dự trữ than, đảm bảo phát điện bình thường của các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn quan trọng.