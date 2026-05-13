Dự án phòng thủ “Vòm Vàng” của ông Trump có thể tiêu tốn 1.200 tỷ USD

Theo báo cáo công bố ngày 12/5 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, tổng chi phí để phát triển, triển khai và vận hành hệ thống “Vòm Vàng” có thể lên tới khoảng 1.200 tỷ USD trong vòng 2 thập kỷ. Đây là hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn do Tổng thống Donald Trump đề xuất, nhằm bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ, bao gồm cả bang Alaska và Hawaii trước các mối đe dọa tên lửa từ bên ngoài.

Kế hoạch bao gồm mở rộng các hệ thống đánh chặn mặt đất hiện nay, kết hợp mạng lưới cảm biến, trung tâm chỉ huy điều khiển và đặc biệt là các thành phần phòng thủ đặt trên không gian.

Tổng thống Donald Trump giới thiệu về dự án Vòm Vàng tại Nhà Trắng - Ảnh: ABC News

Theo đánh giá của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, riêng chi phí mua sắm và triển khai hệ thống đã vượt 1.000 tỷ USD. Trong đó, phần tốn kém nhất là lớp đánh chặn trên quỹ đạo với khoảng 7.800 vệ tinh, chiếm khoảng 70% tổng chi phí mua sắm.

Hệ thống này được thiết kế để có khả năng đối phó toàn diện với các cuộc tấn công tên lửa từ các đối thủ khu vực như Triều Tiên. Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo “Vòm Vàng” có thể bị quá tải nếu xảy ra 1 cuộc tấn công quy mô lớn từ Nga hoặc Trung Quốc.

Con số 1.200 tỷ USD mà Văn phòng Ngân sách Quốc hội đưa ra cao gấp nhiều lần mức 185 tỷ USD, do cơ quan phụ trách chương trình của Lầu Năm Góc trình trước đó.

Dự án này đang gây tranh cãi tại Washington, khi nhiều nghị sĩ Dân chủ cho rằng, đây sẽ trở thành gánh nặng ngân sách khổng lồ và chủ yếu mang lại lợi ích cho các tập đoàn quốc phòng. Thượng nghị sĩ Jeff Merkley cho rằng, “Vòm Vàng” thực chất là “một món quà khổng lồ dành cho các nhà thầu quốc phòng và cuối cùng người dân Mỹ sẽ phải trả tiền”.

Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi chính thức về báo cáo này.

