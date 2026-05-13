Dự án phòng thủ “Vòm Vàng” của ông Trump có thể tiêu tốn 1.200 tỷ USD

Thứ Tư, 07:19, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính, Dự án lá chắn phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy có thể tiêu tốn khoảng 1.200 tỷ USD trong vòng 20 năm, cao hơn rất nhiều so với mức dự toán trước đó của Lầu Năm Góc là 185 tỷ USD. 

Theo báo cáo công bố ngày 12/5 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, tổng chi phí để phát triển, triển khai và vận hành hệ thống “Vòm Vàng” có thể lên tới khoảng 1.200 tỷ USD trong vòng 2 thập kỷ. Đây là hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn do Tổng thống Donald Trump đề xuất, nhằm bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ, bao gồm cả bang Alaska và Hawaii trước các mối đe dọa tên lửa từ bên ngoài.

Kế hoạch bao gồm mở rộng các hệ thống đánh chặn mặt đất hiện nay, kết hợp mạng lưới cảm biến, trung tâm chỉ huy điều khiển và đặc biệt là các thành phần phòng thủ đặt trên không gian.

Tổng thống Donald Trump giới thiệu về dự án Vòm Vàng tại Nhà Trắng - Ảnh: ABC News

Theo đánh giá của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, riêng chi phí mua sắm và triển khai hệ thống đã vượt 1.000 tỷ USD. Trong đó, phần tốn kém nhất là lớp đánh chặn trên quỹ đạo với khoảng 7.800 vệ tinh, chiếm khoảng 70% tổng chi phí mua sắm.

Hệ thống này được thiết kế để có khả năng đối phó toàn diện với các cuộc tấn công tên lửa từ các đối thủ khu vực như Triều Tiên. Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo “Vòm Vàng” có thể bị quá tải nếu xảy ra 1 cuộc tấn công quy mô lớn từ Nga hoặc Trung Quốc.

Con số 1.200 tỷ USD mà Văn phòng Ngân sách Quốc hội đưa ra cao gấp nhiều lần mức 185 tỷ USD, do cơ quan phụ trách chương trình của Lầu Năm Góc trình trước đó.

Dự án này đang gây tranh cãi tại Washington, khi nhiều nghị sĩ Dân chủ cho rằng, đây sẽ trở thành gánh nặng ngân sách khổng lồ và chủ yếu mang lại lợi ích cho các tập đoàn quốc phòng. Thượng nghị sĩ Jeff Merkley cho rằng, “Vòm Vàng” thực chất là “một món quà khổng lồ dành cho các nhà thầu quốc phòng và cuối cùng người dân Mỹ sẽ phải trả tiền”.

Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi chính thức về báo cáo này.
 

Mỹ nâng chi phí hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng lên 185 tỷ USD

VOV.VN - Giám đốc chương trình hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Mỹ cho biết, tổng chi phí dự kiến đã tăng lên 185 tỷ USD, cao hơn khoảng 10 tỷ USD so với ước tính ban đầu, nhằm đẩy nhanh việc phát triển các năng lực then chốt, đặc biệt là các công nghệ dựa trên không gian.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Dự án lá chắn phòng thủ tên lửa của mỹ dự án vòm vàng phát sinh ngân sách
Tin liên quan

Trung Quốc quan ngại sâu sắc về hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” của Mỹ

VOV.VN - Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ thông tin về kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa “Vòm Vàng” để bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (21/5) đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước động thái này.

VOV.VN - Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ thông tin về kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa “Vòm Vàng” để bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (21/5) đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước động thái này.

Mỹ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng trị giá 175 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/5 đã công bố kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" trị giá 175 tỷ USD. Đây là sáng kiến quốc phòng đầy tham vọng được Tổng thống Trump khởi xướng trong một sắc lệnh ký hồi tháng 1.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/5 đã công bố kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" trị giá 175 tỷ USD. Đây là sáng kiến quốc phòng đầy tham vọng được Tổng thống Trump khởi xướng trong một sắc lệnh ký hồi tháng 1.

NATO tăng cường phòng thủ sau vụ đánh chặn tên lửa nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Mới đây, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nâng mức sẵn sàng của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên toàn liên minh sau khi một tên lửa nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh chặn thành công. 

VOV.VN - Mới đây, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nâng mức sẵn sàng của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên toàn liên minh sau khi một tên lửa nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh chặn thành công. 

