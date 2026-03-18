Mỹ nâng chi phí hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng lên 185 tỷ USD

Thứ Tư, 05:39, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giám đốc chương trình hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Mỹ cho biết, tổng chi phí dự kiến đã tăng lên 185 tỷ USD, cao hơn khoảng 10 tỷ USD so với ước tính ban đầu, nhằm đẩy nhanh việc phát triển các năng lực then chốt, đặc biệt là các công nghệ dựa trên không gian.

Phát biểu tại Hội nghị Chương trình Quốc phòng ngày 17/3, người đứng đầu dự án Vòm Vàng của Mỹ, Tướng Michael Guetlein cho biết, khoản kinh phí bổ sung sẽ tập trung vào việc tăng tốc các chương trình giám sát và theo dõi tên lửa tiên tiến, trong bối cảnh các đối thủ của Mỹ đang mở rộng năng lực tên lửa, đặc biệt là tên lửa siêu thanh.

Theo kế hoạch, Vòm Vàng sẽ mở rộng các hệ thống phòng thủ hiện có trên mặt đất như tên lửa đánh chặn, cảm biến và hệ thống chỉ huy, kiểm soát, đồng thời bổ sung các thành phần trên không gian nhằm phát hiện, theo dõi và có khả năng đánh chặn các mối đe dọa từ quỹ đạo. Hệ thống này dự kiến sẽ bao gồm các mạng lưới vệ tinh tiên tiến cùng các công nghệ vũ khí mới, trong đó có những năng lực vẫn đang được nghiên cứu và tranh luận.

Ảnh minh họa: KT

Một trong những thành phần quan trọng của chương trình là hệ thống cảm biến không gian theo dõi tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo. Đây là mạng lưới cảm biến đặt trên quỹ đạo, có khả năng phát hiện và theo dõi liên tục các mối đe dọa, giúp nâng cao đáng kể khả năng cảnh báo sớm và phản ứng của Mỹ.

Tướng Michael Guetlein cho biết, con số 185 tỷ USD phản ánh “kiến trúc mục tiêu” – tức một hệ thống hoàn chỉnh dự kiến được triển khai trong vòng 10 năm tới. Ông cũng bác bỏ các ước tính từ bên ngoài cho rằng chi phí chương trình có thể vượt quá 1.000 tỷ USD, cho rằng những đánh giá này không phù hợp với mô hình phòng thủ trong nước mà Lầu Năm Góc đang theo đuổi.

Về cơ cấu triển khai, Michael Guetlein sẽ được xây dựng dựa trên sự hợp tác của nhiều tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ, trong đó có Lockheed Martin, RTX và Northrop Grumman với vai trò nhà thầu chính.

Tuy nhiên, theo đánh giá của người đứng đầu chương trình, các tên lửa đánh chặn đặt trên không gian vẫn là yếu tố rủi ro cao nhất, do thách thức về khả năng mở rộng và chi phí. Trong khi đó, các công nghệ như vũ khí năng lượng định hướng và trí tuệ nhân tạo thế hệ mới được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả của hệ thống trong tương lai.

Quang Trung/VOV-Washington
Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran

VOV.VN - Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đột ngột tuyên bố từ chức vào hôm 17/3, do “lương tâm” không cho phép ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào

VOV.VN - Chính quyền Cuba hôm 16/3/2026 đã gửi lời mời người Mỹ gốc Cuba và những người Cuba khác sống ở hải ngoại đầu tư và sở hữu doanh nghiệp trên quốc đảo này. Cuba tuyên bố rằng “cánh cửa luôn rộng mở” cho cộng đồng những người Cuba xa xứ.

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/3: Mỹ rút tàu săn thủy lôi khỏi Trung Đông?

VOV.VN - 2 tàu USS Tulsa và USS Santa Barbara bị “bắt gặp” tại Penang khi một người theo dõi hoạt động tàu thuyền chụp lại hình ảnh về 2 con tàu này và đăng tải lên mạng vào ngày 15/3. Theo đó, hai tàu tác chiến ven bờ này đang neo đậu tại bến container North Butterworth.

