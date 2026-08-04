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Dự báo lượng khách Nga đến Việt Nam sẽ lập kỷ lục trong năm 2026

Thứ Ba, 20:21, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiệp hội Các nhà điều hành tour Nga (ATOR) dự báo lượng khách Nga đến Việt Nam trong năm 2026 sẽ lập kỉ lục vào năm 2026.

Theo bà Maya Lomidze, Giám đốc điều hành Hiệp hội Các nhà điều hành tour Nga (ATOR), Việt Nam có khả năng sẽ đón hơn 1 triệu lượt khách Nga trong năm 2026, mức cao nhất từ trước đến nay nếu không xuất hiện các yếu tố bất thường. Bà trích dẫn số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho thấy, có khoảng 742.700 khách Nga đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026. Do vậy, theo bà, có khả năng cả năm 2026 con số này lần đầu tiên vượt 1 triệu lượt khách.

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Hành khách tại sân bay Vnukovo, Moscow (Ảnh : Hương Trà/VOV-Moscow)

Bà Lomidze cho biết thêm, khác với giai đoạn trước đại dịch khi các doanh nghiệp lữ hành chủ yếu khai thác các chuyến bay đến Phú Quốc vào mùa đông, hiện nay các chuyến bay mùa hè đến Đà Nẵng và Nha Trang cùng sắp tới là chuyến bay mùa thu đến Phú Quốc sẽ được mở rộng cả về quy mô lẫn địa bàn.

Bên cạnh đó, tỷ lệ du khách Nga đến Việt Nam bằng các chuyến bay nối chuyến cũng tăng mạnh. Nếu năm 2019 chỉ khoảng 7% khách Nga sử dụng hình thức này thì trong quý I/2026, tỷ lệ đã tăng lên 33%, nhờ các đường bay quá cảnh qua Trung Quốc được miễn thị thực và có chi phí cạnh tranh hơn.

Nga là thị trường khách quốc tế lớn thứ ba của Việt Nam, sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong khi Việt Nam đứng thứ tư về lượng tour trọn gói được khách Nga đặt mua, chiếm 7,8% thị phần, vượt Thái Lan (4,7%) và Trung Quốc (4,3%).

Theo Hiệp hội Các nhà điều hành tour Nga, việc mở rộng lựa chọn đường bay cùng nhu cầu du lịch sang Đông Nam Á gia tăng là những yếu tố chính giúp lượng khách Nga đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.

Hương Trà/VOV-Moscow
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