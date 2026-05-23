Du lịch Khánh Hòa: Thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga khi lượng khách tăng cao

Lượng du khách Nga đến Việt Nam đã tăng trưởng ấn tượng trong thời gian qua, đặc biệt tại các điểm đến như Khánh Hòa, Phú Quốc, Phan Thiết... Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR), Việt Nam nằm trong top 10 điểm đến hàng đầu của du khách Nga, đã ghi nhận mức tăng trưởng lượng khách trong quý I/2026 gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Kể từ năm 2025 đến nay, sau khi các doanh nghiệp tăng cường khai thác chuyến bay charter đưa du khách Nga đến Khánh Hòa, ngành du lịch địa phương đã ghi nhận lượng khách Nga tăng đột biến và vượt mức trước đại dịch Covid-19. Nhiều năm qua, Khánh Hòa cũng là trung tâm đón khách Nga hàng đầu tại Việt Nam, chiếm khoảng 70% thị phần. Tuy nhiên trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, ngành du lịch Khánh Hòa đang đối mặt với nỗi lo thiếu hụt trầm trọng hướng dẫn viên thông thạo tiếng Nga.

Nhiều doanh nghiệp chuyên đưa khách Nga đến Khánh Hòa như Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam... ghi nhận tình trạng thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga, khiến các công ty lữ hành gặp khó trong việc tổ chức, điều phối đoàn khách cũng như đảm bảo chất lượng phục vụ trong bối cảnh lượng khách quốc tế tăng nhanh.

Khách du lịch Nga được chào đón tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo bà Hoàng Thị Phong Thu – Chủ tịch Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã đưa hàng chục nghìn du khách Nga đến Khánh Hòa, với thời gian lưu trú trung bình 12 đêm/người. Tuy nhiên, trong bối cảnh lượng khách Nga đến Khánh Hòa ngày càng tăng, việc thiếu hụt hướng dẫn viên tiếng Nga đang là thách thức lớn.

"Việc thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga không phải vấn đề mới, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp hiệu quả tại Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung. Tiếng Nga ít phổ biến nên số lượng người theo học tại các cơ sở đào tạo chính quy ở Việt Nam khá ít. Doanh nghiệp từng nhiều năm đến TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng để tìm kiếm nhân sự làm hướng dẫn viên tiếng Nga nhưng nguồn cung không nhiều, buộc công ty phải tự xoay sở", bà Hoàng Thị Phong Thu cho biết.

Tương tự, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam cho biết từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm là mùa cao điểm khách Nga đến Khánh Hòa, tuy nhiên hiện số lượng hướng dẫn viên du lịch tiếng Nga đủ điều kiện lại rất ít so với nhu cầu, khiến nhiều hướng dẫn viên phải làm việc liên tục, không có ngày nghỉ. Để giải quyết tình trạng này, công ty buộc phải tạm thời bố trí các hướng dẫn viên du lịch quốc tế dùng tiếng Anh như một giải pháp tình thế.

Về những khó khăn trên, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cho biết các doanh nghiệp rất cần cơ quan quản lý tạo điều kiện, hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu hướng dẫn viên du lịch tiếng Nga. Trước mắt, một số giải pháp cần được cân nhắc ngay, như cho phép doanh nghiệp linh động sử dụng lực lượng lao động hỗ trợ ngôn ngữ, với mục đích phục vụ khách tốt nhất nhưng vẫn đảm bảo quy định. Về lâu dài, tỉnh Khánh Hòa và ngành du lịch nên tăng cường các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch tiếng Nga để bù đắp khoảng trống này.

Theo ý kiến các doanh nghiệp, Khánh Hòa cần sớm có giải pháp linh hoạt và lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường khách Nga. Phía Công ty Pegas Misr Việt Nam cho rằng, nếu Khánh Hòa tiếp tục xác định các thị trường nói tiếng Nga là nguồn khách trọng điểm thì địa phương cần có cơ chế linh hoạt hơn đối với hướng dẫn viên tiếng Nga. Trong khi đó, Công ty Anex Việt Nam kiến nghị các cơ quan liên quan tại tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ, hướng dẫn việc bổ sung và sử dụng lao động phù hợp với đặc thù thị trường khách Nga, nhất là các hoạt động hỗ trợ ngôn ngữ, điều phối thông tin và nâng cao chất lượng dịch vụ.