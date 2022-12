Dự thảo ngân sách 2023 của Nhật Bản cao kỷ lục để tăng chi tiêu quốc phòng

Trong đó, khoản ngân sách này dành phần lớn vào việc tăng chi phí quốc phòng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và chi phí cho an sinh xã hội để đối phó với tình trạng dân số đang già hoá nhanh chóng.

Theo đó, khoản chi dành cho quốc phòng tăng tới 26,3% so với năm trước, lên mức 6.800 tỷ yên (khoảng 51 tỷ USD). Chi phí an sinh xã hội đạt 36.900 tỷ yên, chiếm khoảng 35% ngân sách, tăng 1,7% so với năm tài khóa 2022.

Ảnh minh họa: Reuters

Ngoài ra, chính phủ sẽ phân bổ 4.000 tỷ yên cho quỹ dự trữ để đối phó với đại dịch Covid-19 và giá cả cao hơn, đồng thời dành 1.000 tỷ yên để đối phó với suy thoái kinh tế có thể xảy ra do khủng hoảng Nga - Ukraine.

Dự thảo ước tính trong năm 2023 doanh thu thuế sẽ ở mức cao kỷ lục là 69.400 tỷ yên và chính phủ có kế hoạch phát hành 35.600 tỷ yên trái phiếu mới. Để bù đắp cho sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu quốc phòng, Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố sẽ tăng thuế, cắt giảm chi tiêu trong các lĩnh vực khác và khai thác các quỹ thặng dư.

Theo lịch trình, Dự thảo ngân sách 2023 sẽ được Quốc hội Nhật Bản thông qua vào cuối tháng 3 trong phiên họp thường kỳ dự kiến ​​triệu tập vào tháng 1./.