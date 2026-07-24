Đức bắt giữ nghi phạm khống chế con tin tại ngân hàng ở Regensburg

Theo cảnh sát, nghi phạm là một thanh niên 20 tuổi, mang theo dao đột nhập vào ngân hàng và khống chế nhiều người làm con tin. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã kịp thời can thiệp, giải cứu thành công 2 con tin và bắt giữ nghi phạm ngay tại hiện trường.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã kịp thời can thiệp, giải cứu thành công 2 con tin và bắt giữ nghi phạm ngay tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Trong vụ tấn công tại ngân hàng, một nạn nhân đã bị đâm trọng thương. Dù được nhân viên y tế sơ cứu tại chỗ và đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Chi nhánh ngân hàng này nằm ở tầng trệt của một tòa nhà chung cư lớn. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh để tiến hành khám xét toàn bộ tòa nhà. Lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra với các cáo buộc giết người, cướp tài sản; động cơ gây án của nghi phạm hiện vẫn đang được làm rõ.

Trước đó, vào tháng 5/2026, một vụ việc tương tự đã xảy ra tại chi nhánh ngân hàng Volksbank ở thị trấn Sinzig, bang Rheinland-Pfalz. Nghi phạm đã khống chế các nạn nhân, trong đó có tài xế xe chở tiền. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã được huy động đến hiện trường và giải cứu an toàn các con tin bị nhốt trong ngân hàng.