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Bắt nghi phạm bắt cóc con tin suốt 12 giờ tại siêu thị ở Berlin, Đức

Chủ Nhật, 09:53, 12/07/2026
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VOV.VN - Ngày 11/7, cảnh sát Đức cho biết đã khống chế thành công nghi phạm đã bắt giữ một phụ nữ làm con tin và cố thủ 12 giờ bên trong một siêu thị ở phía nam Thủ đô Berlin.

 

Lực lượng chức năng Đức cho biết vụ việc bắt đầu từ khoảng 22h đêm 10/7 (theo giờ địa phương), khi nghi phạm bắt giữ và đe dọa dùng bạo lực với nạn nhân suốt đêm, tuy nhiên cảnh sát chưa tiết lộ cụ thể loại vũ khí mà hắn sử dụng. Trong suốt gần 12 giờ cố thủ, đối tượng này đã liên tục đưa ra nhiều yêu sách với cơ quan chức năng.

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Ngay sau khi nhận tin báo, một lực lượng cảnh sát hùng hậu bao gồm cả các đơn vị đặc nhiệm đã được triển khai để phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ khu vực xung quanh siêu thị. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi nhận tin báo, một lực lượng cảnh sát hùng hậu bao gồm cả các đơn vị đặc nhiệm đã được triển khai để phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ khu vực xung quanh siêu thị. Đến giữa buổi sáng thứ Bảy (11/7), lực lượng đặc nhiệm đã áp sát và khống chế thành công nghi phạm bằng súng bắn điện rồi đưa về trụ sở cảnh sát.

Cơ quan chức năng xác nhận không có vũ khí quân dụng nào được sử dụng trong quá trình bắt giữ. Cả nghi phạm và nạn nhân đều chỉ bị thương nhẹ và đã được chăm sóc y tế ngay tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là một nữ nhân viên của siêu thị và đang trong trạng thái sốc tâm lý nặng sau nhiều giờ bị giam giữ. Hiện tại, danh tính của nghi phạm vẫn chưa được công bố và vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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