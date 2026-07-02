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Đức buộc tội nghi phạm vụ nổ Dòng chảy phương Bắc đồng lõa tội ác chiến tranh

Thứ Năm, 17:02, 02/07/2026
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VOV.VN - Các công tố viên liên bang Đức hôm 1/7 cho biết một công dân Ukraine có liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) đã bị buộc tội đồng lõa với tội ác chiến tranh, gây gián đoạn dịch vụ công cộng, gây ra vụ nổ và phá hủy các công trình.

Serhii K là tên của nghi phạm vụ nổ Dòng chảy phương Bắc theo quy định về quyền riêng tư của Đức, bị cáo buộc hành động thay mặt các cơ quan chính phủ Ukraine, cùng với các quân nhân khác, để phá hủy các đường ống dẫn khí đốt vào năm 2022.

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Cảnh sát Đức áp tải nghi phạm người Ukraine trong loạt vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, các công tố viên cho biết, mục đích của nghi phạm khi làm vậy là để chấm dứt vĩnh viễn việc vận chuyển khí đốt qua các đường ống và ngăn Nga sử dụng doanh thu từ buôn bán khí đốt tự nhiên để cung cấp cho các hoạt động quân sự của mình trong xung đột với Ukraine.

Bị cáo, dẫn đầu một nhóm thợ lặn chuyên nghiệp và một chuyên gia chất nổ, đã nhập cảnh vào Đức bằng hộ chiếu Ukraine giả mạo vào tháng 9/2022 và lên một chiếc du thuyền được thuê bằng giấy tờ tùy thân giả mạo, họ cho biết. Theo tuyên bố, người này và đồng phạm sau đó đã vận chuyển một lượng lớn thuốc nổ hiệu năng cao, thích hợp cho mục đích quân sự, qua vùng biển quốc tế đến một địa điểm gần đảo Bornholm của Đan Mạch, từ đó đối tượng này đã gắn chúng vào các đường ống dẫn dầu dưới biển.

Serhii K bị bắt ở Italy vào tháng 8/2025 và được chuyển đến Đức vào tháng 11. Serhii K đã phủ nhận sự liên quan.

Các tòa án Đức coi vụ án này thuộc thuộc thẩm quyền của Đức vì các đường ống bị hư hại kết thúc tại Lubmin thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern, và việc mất mát các đường ống này ảnh hưởng đến an ninh năng lượng và an ninh nội bộ của Đức.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
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