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Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở Ukraine

Thứ Ba, 18:39, 30/06/2026
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VOV.VN - Ngày 30/6, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở miền đông và đông nam Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của họ đã tấn công một trung tâm liên lạc vệ tinh Dubna ở tỉnh Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Yug (Nam) đã kiểm soát Malynivka ở vùng Donetsk, trong khi nhóm tác chiến Vostok (Đông) chiếm được các khu định cư Lisne và Rivne ở tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine), theo bản cập nhật chiến trường hàng ngày trên nền tảng mạng xã hội Max của Nga.

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Hỏa lực pháo binh Nga. Ảnh: TASS.

Bộ này cho biết thêm rằng lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Ukraine, các địa điểm lưu trữ và lắp ráp máy bay không người lái (UAV) tầm xa, kho nhiên liệu và kho thiết bị quân sự, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và các “chiến binh nước ngoài” tại 142 địa điểm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 7 quả bom có dẫn đường và 806 UAV trong 24 giờ qua, trong khi Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 7 xuống người lái (USV) trên biển.

Trong khi đó, ông Zelensky cho biết trên Telegram rằng lực lượng Ukraine một lần nữa tấn công trung tâm liên lạc vệ tinh Dubna ở tỉnh Moscow, mô tả đây là “một cơ sở được sử dụng để thu thập thông tin tình báo và phối hợp các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Anadolu
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