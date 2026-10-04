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Đức công bố gói viện trợ quân sự và năng lượng cho Ukraine

Chủ Nhật, 16:32, 04/10/2026
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VOV.VN - Ngày 4/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp quốc phòng Đức thăm Kiev, thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Các quan chức chính phủ Đức cho biết ông Merz sẽ công bố gói hỗ trợ gồm 1 tỷ euro viện trợ quân sự và 350 triệu eurocho Ukraine để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng. Chuyến thăm cũng được kỳ vọng giúp hoàn tất thỏa thuận hợp tác sản xuất nhiều loại máy bay không người lái (UAV).

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Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm Ukraine. Ảnh: Reuters

"Hôm nay tôi đến Kiev vì Ukraine cần mọi sự hỗ trợ của chúng ta trong những tuần tới", ông Merz nói, đề cập các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các thị trấn, khu dân cư và nhà máy nhiệt điện.

Ông Merz cho biết thêm: "Tôi sẽ nói với Tổng thống Zelensky rằng ông có thể tiếp tục tin tưởng vào sự giúp đỡ của chúng tôi'".

Tháp tùng ông Merz có Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche và một phái đoàn kinh tế gồm lãnh đạo các doanh nghiệp như Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems cùng một số công ty khác.

Trong chuyến thăm, ông Merz dự kiến cũng hối thúc chính phủ Ukraine đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cải cách theo yêu cầu của các đối tác EU, trong đó có các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Hôm 1/10, sau cuộc điện đàm với ông Merz, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ sớm hoàn tất thỏa thuận với Đức về sản xuất UAV, tên lửa và các phần mềm liên quan.

Một trọng tâm của thỏa thuận dự kiến là đẩy nhanh sản xuất các loại UAV chuyên đánh chặn máy bay, trong đó có những mẫu do Quantum Systems, công ty công nghệ quốc phòng của Đức, phát triển và thử nghiệm.

Hồi tháng 4, Quantum Systems và nhà sản xuất UAV Ukraine WIY Drones công bố thành lập liên doanh Quantum WIY Industries. Liên doanh này hướng tới sản xuất UAV đánh chặn Strila và các công nghệ phòng không liên quan.

Thỏa thuận giữa hai bên cũng bao gồm hợp tác phát triển và sản xuất các loại vũ khí có tầm bắn hơn 1.000 km, qua đó mở rộng năng lực tấn công tầm xa của Ukraine. Các quan chức Đức cho rằng việc tăng cường hợp tác sẽ giúp dòng vốn và công nghệ quay trở lại Đức, đồng thời góp phần củng cố năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Hồng Anh/VOV.VN
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