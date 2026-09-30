English
/ QUAN SÁT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine biến BTR-60 thành robot cảm tử xuyên phá phòng tuyến Nga

Thứ Tư, 06:10, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ Chiến dịch Vivaldi, Quân đoàn số 3 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã sử dụng một số phương tiện đặc biệt, trong đó có BRT-60 để tìm cách phá vỡ phòng tuyến của Nga.

Hoán cải xe bọc thép BTR-60 thành robot cảm tử

Một trong những phương án mà Ukraine triển khai là hoán cải các xe bọc thép chở quân (APC) BTR-60 cũ từ thời Liên Xô thành phương tiện mặt đất không người lái (UGV) mang thuốc nổ.

ukraine bien btr-60 thanh robot cam tu xuyen pha phong tuyen nga hinh anh 1
Xe bọc thép chở quân (APC) BTR-60D. Ảnh: Defense Express

Theo bộ phận báo chí của Quân đoàn số 3, những phương tiện này được sử dụng trong các hoạt động giành quyền kiểm soát các khu định cư Nove, Ridkodub và Katerynivka trên mặt trận Lyman, tỉnh Donetsk.

Việc hoán cải các phương tiện bọc thép cũ thành phương tiện không người lái mang thuốc nổ không phải phương thức mới trong xung đột Nga - Ukraine. Năm 2023, lực lượng Nga từng sử dụng các xe bọc thép MT-LB và xe tăng T-54/T-55 chở thuốc nổ, tiến về phía các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine.

Tuy nhiên, với phương thức sử dụng MT-LB cũ, kíp lái phải đưa xe đến khu vực xuất phát trước khi rời khỏi phương tiện. Cách thức này tiềm ẩn rủi ro cho kíp lái, đồng thời hạn chế khả năng cơ động và phạm vi hoạt động của phương tiện.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine được cho là đã trang bị hệ thống điều khiển từ xa cho BTR-60, qua đó cho phép phương tiện tiếp cận mục tiêu mà không cần kíp lái trực tiếp điều khiển. Hiện chưa có thông tin chi tiết về cách thức triển khai hệ thống điều khiển này. Nhiều khả năng, các phương tiện được điều khiển thông qua mạng lưới Starlink, tương tự một số dự án trước đây nhằm hoán cải xe trinh sát BRDM-2 và xe bán tải thành UGV.

Israel cũng được cho là đang sử dụng các xe bọc thép chở quân M113 không người lái trong hoạt động tác chiến tại Dải Gaza. Những phương tiện này được cho là có thể mang từ 1 đến 3 tấn thuốc nổ và được sử dụng để phá hủy các tòa nhà.

Việc sử dụng các UGV trên có thể xuất phát từ thực tế các đơn vị quân sự vẫn còn sở hữu nhiều phương tiện cũ, không còn phù hợp với vai trò ban đầu nhưng vẫn có khả năng cơ động và mang tải trọng đáng kể.

Trong bối cảnh đó, hoán cải các phương tiện sẵn có có thể là một phương án thay thế cho việc phát triển hoặc mua mới UGV. Các phương tiện bọc thép kích thước lớn cũng có khả năng mang tải trọng lớn hơn, trong đó có các loại vật liệu nổ.

BTR-60 được phát triển vào cuối những năm 1950, trong khi biến thể BTR-60PB - loại vẫn được Lực lượng Phòng vệ Ukraine sử dụng - xuất hiện từ năm 1967. Ukraine tiếp nhận BTR-60 từ các kho dự trữ cũng như thông qua viện trợ quân sự, trong đó có các đợt chuyển giao từ Bulgaria.

Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cũng từng đề xuất nhiều gói hiện đại hóa dành cho dòng BTR-60, trong đó có BTR-60D - một biến thể nằm trong biên chế quân đội Ukraine. Phiên bản này được trang bị cửa hông kích thước lớn, tương tự thiết kế trên BTR-80 và BTR-3, cùng hệ thống giáp bảo vệ được nâng cấp và động cơ mới. BTR-60D từng được ghi nhận trong biên chế Lữ đoàn Tấn công số 3 Ukraine, đơn vị thuộc Quân đoàn số 3.

Sử dụng UGV thay bộ binh

Trong chiến dịch tấn công Vivaldi, binh sĩ thuộc Quân đoàn số 3 Ukraine cũng triển khai các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) nâng cấp mang thuốc nổ để tấn công các vị trí và công sự của Nga, thay thế cho việc triển khai bộ binh.

Các binh sĩ sử dụng UGV do đơn vị NC13 vận hành, được trang bị hai ống phóng lựu Bullspike dùng một lần. Những robot này tiếp cận vị trí đối phương, khai hỏa rồi tiếp tục lao vào công sự trước khi kích nổ.

Quân đội Ukraine cho biết chiến thuật này cho phép UGV thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ: tấn công lực lượng đối phương, tạo áp lực tâm lý và phá hủy các vị trí phòng thủ.

Trước hết, robot sử dụng các ống phóng lựu để tấn công công sự. Sau đó, phương tiện tiếp cận mục tiêu và kích nổ. Cách thức này cho phép UGV vừa cung cấp hỏa lực, vừa tiếp cận các vị trí kiên cố mà không yêu cầu bộ binh Ukraine trực tiếp tiến vào khu vực nguy hiểm.

Quân đoàn số 3 mô tả đây là một phương thức tác chiến chưa từng được ghi nhận trong lịch sử chiến tranh. Theo đơn vị này, người điều khiển UGV có thể vận hành robot từ các vị trí cách tiền tuyến hàng chục km, trong khi phương tiện đảm nhiệm những nhiệm vụ nguy hiểm tại khu vực mục tiêu.

Các robot mặt đất không người lái mang thuốc nổ ngày càng được sử dụng trong các hoạt động nhằm phá hủy công trình, cứ điểm và vị trí của đối phương. Những UGV này có nhiều kích thước và cấu hình khác nhau, từ các nền tảng nhỏ mang đầu đạn chế tạo từ mìn chống tăng đến những phương tiện lớn hơn có thể mang bom hàng không FAB-250.

Việc triển khai UGV thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của phương tiện không người lái trên chiến trường. Từ những xe bọc thép cũ được hoán cải đến các robot cỡ nhỏ, những nền tảng này đang được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Xu hướng này cũng cho thấy các bên tham chiến đang tận dụng phương tiện sẵn có để giảm sự hiện diện trực tiếp của binh sĩ tại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, hiệu quả của các hệ thống UGV vẫn phụ thuộc vào khả năng điều khiển, liên lạc và điều kiện tác chiến thực tế.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga tung “bão” UAV phản lực, Ukraine mất lợi thế đánh chặn
Nga tung “bão” UAV phản lực, Ukraine mất lợi thế đánh chặn

VOV.VN - Các số liệu mới từ Ukraine cho thấy Nga đã tăng mạnh sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công trang bị động cơ phản lực trong mùa hè vừa qua. Đây là loại vũ khí từng khá hiếm gặp khoảng một năm rưỡi trước.

Nga tung “bão” UAV phản lực, Ukraine mất lợi thế đánh chặn

Nga tung “bão” UAV phản lực, Ukraine mất lợi thế đánh chặn

VOV.VN - Các số liệu mới từ Ukraine cho thấy Nga đã tăng mạnh sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công trang bị động cơ phản lực trong mùa hè vừa qua. Đây là loại vũ khí từng khá hiếm gặp khoảng một năm rưỡi trước.

UAV phản lực Nga xuyên lưới phòng không, Ukraine tung vũ khí đánh chặn mới
UAV phản lực Nga xuyên lưới phòng không, Ukraine tung vũ khí đánh chặn mới

VOV.VN - Nga gia tăng sử dụng UAV phản lực bay nhanh, tốc độ cao, buộc Ukraine phải phát triển vũ khí đánh chặn mới để ứng phó.

UAV phản lực Nga xuyên lưới phòng không, Ukraine tung vũ khí đánh chặn mới

UAV phản lực Nga xuyên lưới phòng không, Ukraine tung vũ khí đánh chặn mới

VOV.VN - Nga gia tăng sử dụng UAV phản lực bay nhanh, tốc độ cao, buộc Ukraine phải phát triển vũ khí đánh chặn mới để ứng phó.

Chiến dịch Vivaldi hé lộ cách Ukraine đưa robot thọc sâu phòng tuyến Nga
Chiến dịch Vivaldi hé lộ cách Ukraine đưa robot thọc sâu phòng tuyến Nga

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine tuyên bố đã đạt một cột mốc mới khi sử dụng máy bay không người lái (UAV) ném bom hạng nặng để vận chuyển robot mặt đất vào sâu phía sau phòng tuyến Nga trong khuôn khổ Chiến dịch Vivaldi.

Chiến dịch Vivaldi hé lộ cách Ukraine đưa robot thọc sâu phòng tuyến Nga

Chiến dịch Vivaldi hé lộ cách Ukraine đưa robot thọc sâu phòng tuyến Nga

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine tuyên bố đã đạt một cột mốc mới khi sử dụng máy bay không người lái (UAV) ném bom hạng nặng để vận chuyển robot mặt đất vào sâu phía sau phòng tuyến Nga trong khuôn khổ Chiến dịch Vivaldi.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ