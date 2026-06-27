Ebola bùng phát nghiêm trọng ở CHDC Congo, Mỹ nâng mức ứng phó cao nhất

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ hôm 26/6 đã nâng mức kích hoạt khẩn cấp lên Cấp 1, mức nghiêm trọng nhất dành cho các trường hợp khẩn cấp và huy động số lượng nhân viên lớn nhất có thể để tham gia ứng phó. Động thái này, vốn chỉ dành cho những cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng nhất, cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng về sự lây lan nhanh chóng của chủng virus hiếm gặp này.

Dịch Ebola. Ảnh: AP

Các trường hợp ứng phó cấp độ 1 trước đây bao gồm cơn bão Katrina năm 2005, dịch cúm lợn năm 2009-2010, dịch ebola năm 2014-2016 ở Tây Phi và dịch Vvirus Zika năm 2016-2017.

Cho đến nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã cử 19 nhân viên ra nước ngoài để hỗ trợ các nhóm quốc gia của mình trong việc ứng phó tại chỗ. Trung tâm này cũng đang cung cấp nguồn tài chính cho các đối tác tại chỗ và đã đào tạo 25 nhà dịch tễ học thực địa địa phương, những người có thể hoạt động ở những khu vực mà nhân viên của Trung tâm không thể tiếp cận.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sự bùng phát của chủng Ebola Bundibugyo đã lây nhiễm cho hơn 1.200 người ở Cộng hòa dân chủ Congo, trong đó có 321 trường hợp tử vong và 20 trường hợp ở nước láng giềng Uganda, đạt tổng số ca mắc trong tháng đầu tiên cao nhất so với bất kỳ đợt dịch nào khác.

Các quan chức y tế cho biết, Mỹ đang gửi các liều thuốc điều trị Ebola thử nghiệm đến châu Phi và chuẩn bị triển khai 2.500 bộ xét nghiệm chẩn đoán để giúp kiểm soát dịch bệnh.

Trong khi đó, cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, dịch bệnh Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người tại nước này, chỉ hơn 1 tháng sau khi dịch bệnh này được tuyên bố.

Viện Y tế Công cộng Quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, tổng cộng 304 người đã tử vong do virus Ebola, trong số 1.115 ca nhiễm được xác nhận tại nước này, kể từ khi dịch bùng phát vào ngày 15/5, với tỷ lệ tử vong là 26,3%. Con số này tăng so với 202 ca tử vong, được xác nhận vào ngày 18/6 bởi cơ quan y tế của Liên minh châu Phi, trong số 875 ca nhiễm được xác nhận, với tỷ lệ tử vong là 23%.

Tuần trước, Hội Chữ thập đỏ cảnh báo, dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa đạt đỉnh và có thể mất đến một năm để kiểm soát.

Các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, đều thuộc miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực bị tàn phá bởi xung đột và di cư hàng loạt trong ba thập kỷ, làm phức tạp thêm công tác ứng phó dịch bệnh.

Các cơ sở y tế tại các tỉnh này, thường hoạt động với nguồn lực hạn chế, thiếu các thiết bị và vật tư cơ bản. Trong khi nhiều phòng khám do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức nhân đạo thành lập gần như đã quá tải.

Cũng theo thông báo Viện Y tế Công cộng Quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo, ít nhất 78 nhân viên y tế đã nhiễm virus Ebola và 18 người đã tử vong.