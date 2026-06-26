Saudi Arabia cấm nhập cảnh từ 3 nước châu Phi bùng phát dịch Ebola

3 quốc gia châu Phi bị Cơ quan Y tế Công cộng Saudi Arabia đưa vào danh sách cấm nhập cảnh tạm thời gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan. Lệnh cấm cũng bao gồm việc dừng cấp mọi loại visa nhập cảnh cho những người từng ở 3 nước trên trong vòng 21 ngày, trước khi đến Saudi Arabia.

Một nhân viên y tế làm việc tại khu vực bùng phát dịch Ebola. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Cơ quan Y tế Saudi Arabia cũng thông báo triển khai tăng cường biện pháp phòng ngừa đối với du khách đến từ các nước có nguy cơ cao như Rwanda, Burundi, Tanzania và Congo-Brazzaville. Theo đó, người đến từ 4 nước này phải trải qua biện pháp sàng lọc y tế tại cửa khẩu biên giới, song song với khảo sát lịch sử bệnh lý.

Biện pháp siết chặt phòng ngừa dịch Ebola của Saudi Arabia đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp. Chính quyền Pháp ngày 24/6 công bố trường hợp mắc Ebola đầu tiên. Bệnh nhân là một bác sỹ đã tiếp xúc với virus Ebola khi tham gia một sứ mệnh nhân đạo tại Congo. Còn tại Congo, tâm điểm của đợt bùng phát, hơn 1.150 ca mắc Ebola đã được xác định. Quốc gia láng giềng Uganda ghi nhận hơn 20 trường hợp.

Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (ACDC), ông Jean Kaseya hôm qua cho biết tổng kinh phí cần có để ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola hiện vào khoảng 1,4 tỷ USD, cao gấp gần 3 lần so với ước tính trước đó là 518 triệu USD.