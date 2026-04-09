Eo biển Hormuz bị đóng cửa hoàn toàn, buộc các tàu chở dầu phải quay đầu

Thứ Năm, 15:49, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo kênh truyền hình quốc gia Iran PressTV, hoạt động di chuyển của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã bị tạm dừng, buộc các tàu chở dầu phải quay đầu, ngay sau khi một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vừa được thiết lập.

Tàu chở hàng rời NJ Earth của Hy Lạp và tàu Daytona Beach treo cờ Liberia là những con tàu đầu tiên băng qua eo biển vào hôm qua (8/4), sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực trước đó 1 ngày., theo dữ liệu theo dõi hàng hải từ MarineTraffic.

eo bien hormuz bi dong cua hoan toan, buoc cac tau cho dau phai quay dau hinh anh 1
Tàu chở dầu và tàu chở hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn sau khi Israel phát động các cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Lebanon khiến ít nhất 254 người thiệt mạng. Theo hãng tin bán chính thức Fars của Iran, quốc gia này đã quyết định chặn toàn bộ lưu thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công nói trên.

PressTV cho biết việc đóng cửa hoàn toàn eo biển đã buộc nhiều tàu dầu vốn đang tiến về phía lối ra phải đảo ngược hành trình và quay trở lại sâu hơn trong Vịnh Ba Tư.

Công ty phân tích vận tải biển Kpler cho biết, tính đến ngày 7/4, vẫn còn hơn 1.000 tàu, bao gồm 187 tàu chở dầu đầy hàng, đang chờ đợi tại khu vực này. Ngay cả trong điều kiện hàng hải bình thường, các tàu này cũng phải mất hơn hai tuần để xếp hàng và rời khỏi eo biển.

Trước tình hình căng thẳng, Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran đã công bố một sơ đồ điều hướng an toàn cho eo biển Hormuz, khuyến cáo tất cả các tàu phải tuân thủ nghiêm ngặt các lộ trình đã được chỉ định để tránh nguy cơ mất an toàn.

Việc tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an ninh năng lượng toàn cầu khi một lượng lớn tàu chở dầu vẫn đang bị kẹt lại tại khu vực xung đột.

Đào Trang/VOV1 biên dịch
Nguồn: Reuters
Tag: Eo biển Hormuz đóng cửa trở lại tàu chở dầu xung đột Iran Israel không kích Lebanon
Iran áp đặt hành lang hàng hải mới tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang tại Vịnh Ba Tư, Iran đã áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, buộc tàu thuyền quốc tế phải đi theo các tuyến đường thay thế nhằm tránh nguy cơ va chạm với thủy lôi.

Iran tận dụng “yết hầu” Hormuz, cùng Trung Quốc tạo thế đối trọng với Mỹ
VOV.VN - Iran và Trung Quốc tận dụng eo biển Hormuz để thúc đẩy thanh toán bằng Nhân dân tệ, thách thức vị thế thống trị của đồng USD trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Chi tiết kế hoạch ngừng bắn 10 điểm của Iran và khả năng Mỹ đồng thuận
VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump trao đổi với các nhà lãnh đạo Pakistan, còn Trung Quốc cũng được cho là có ảnh hưởng với Iran trong vấn đề này.

