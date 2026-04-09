Eo biển Hormuz bị đóng cửa hoàn toàn, buộc các tàu chở dầu phải quay đầu

Tàu chở hàng rời NJ Earth của Hy Lạp và tàu Daytona Beach treo cờ Liberia là những con tàu đầu tiên băng qua eo biển vào hôm qua (8/4), sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực trước đó 1 ngày., theo dữ liệu theo dõi hàng hải từ MarineTraffic.

Tàu chở dầu và tàu chở hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn sau khi Israel phát động các cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Lebanon khiến ít nhất 254 người thiệt mạng. Theo hãng tin bán chính thức Fars của Iran, quốc gia này đã quyết định chặn toàn bộ lưu thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công nói trên.

PressTV cho biết việc đóng cửa hoàn toàn eo biển đã buộc nhiều tàu dầu vốn đang tiến về phía lối ra phải đảo ngược hành trình và quay trở lại sâu hơn trong Vịnh Ba Tư.

Công ty phân tích vận tải biển Kpler cho biết, tính đến ngày 7/4, vẫn còn hơn 1.000 tàu, bao gồm 187 tàu chở dầu đầy hàng, đang chờ đợi tại khu vực này. Ngay cả trong điều kiện hàng hải bình thường, các tàu này cũng phải mất hơn hai tuần để xếp hàng và rời khỏi eo biển.

Trước tình hình căng thẳng, Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran đã công bố một sơ đồ điều hướng an toàn cho eo biển Hormuz, khuyến cáo tất cả các tàu phải tuân thủ nghiêm ngặt các lộ trình đã được chỉ định để tránh nguy cơ mất an toàn.

Việc tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an ninh năng lượng toàn cầu khi một lượng lớn tàu chở dầu vẫn đang bị kẹt lại tại khu vực xung đột.