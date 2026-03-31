EU phân bổ 1,5 tỷ euro phát triển công nghiệp quốc phòng châu Âu và Ukraine

Thứ Ba, 05:21, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Hãng tin Nga Interfax, Ủy ban châu Âu đã thông qua kế hoạch phân bổ ngân sách trị giá 1,5 tỷ euro nhằm tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng của châu Âu, đồng thời thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ tái thiết lĩnh vực quốc phòng của Ukraine.

Ngày 30/3, Ủy ban châu Âu thông báo đã thông qua chương trình làm việc trong khuôn khổ Chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu, với tổng ngân sách 1,5 tỷ euro dành cho phát triển công nghiệp quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.

Phát biểu tại Brussels, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Henna Virkkunen nhấn mạnh, việc thông qua Chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu là bước đi then chốt nhằm củng cố năng lực quốc phòng của châu Âu, thể hiện cam kết của EU đối với đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác và phát triển nền tảng công nghệ để ứng phó hiệu quả với các thách thức hiện tại và lâu dài.

eu phan bo 1,5 ty euro phat trien cong nghiep quoc phong chau Au va ukraine hinh anh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo Ủy ban châu Âu, hơn 700 triệu euro sẽ được dành để mở rộng sản xuất các linh kiện và sản phẩm quốc phòng chủ chốt, bao gồm hệ thống chống thiết bị bay không người lái, tên lửa và đạn dược. Trong đó, 260 triệu euro thuộc Cơ chế hỗ trợ Ukraine sẽ được sử dụng để khôi phục, hiện đại hóa nền tảng công nghiệp - công nghệ quốc phòng của Ukraine thông qua các dự án chung với châu Âu.

Ngoài ra, chương trình còn phân bổ 325 triệu euro cho các dự án quốc phòng chung mang tính chiến lược, 240 triệu euro cho hoạt động mua sắm quốc phòng chung và hơn 135 triệu euro hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: công nghiệp quốc phòng Ủy ban châu Âu Ukraine
Tin liên quan

Romania bắt tay Ukraine sản xuất UAV, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng
Romania bắt tay Ukraine sản xuất UAV, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Romania và Tổng thống Ukraine đã ký một tuyên bố về ý định sản xuất các hệ thống quốc phòng của Ukraine, trong đó có máy bay không người lái (UAV), tại Romania, theo thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bucharest.

Bước ngoặt của công nghiệp quốc phòng Ukraine trong chiến tranh hiện đại
Bước ngoặt của công nghiệp quốc phòng Ukraine trong chiến tranh hiện đại

VOV.VN - Ukraine đang từng bước xây dựng năng lực tấn công tầm xa với tên lửa Flamingo, loại vũ khí được kỳ vọng có thể đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Nếu được triển khai hiệu quả, Flamingo không chỉ làm thay đổi cán cân chiến trường, mà còn phản ánh sự chuyển dịch quan trọng của công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc lọt vào Top 100 thế giới
Các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc lọt vào Top 100 thế giới

VOV.VN - Theo báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm vừa công bố, 4 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Hàn Quốc lại lọt vào danh sách 100 công ty sản xuất vũ khí – khí tài quân sự hàng đầu thế giới.

