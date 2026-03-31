EU phân bổ 1,5 tỷ euro phát triển công nghiệp quốc phòng châu Âu và Ukraine

Ngày 30/3, Ủy ban châu Âu thông báo đã thông qua chương trình làm việc trong khuôn khổ Chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu, với tổng ngân sách 1,5 tỷ euro dành cho phát triển công nghiệp quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.

Phát biểu tại Brussels, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Henna Virkkunen nhấn mạnh, việc thông qua Chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu là bước đi then chốt nhằm củng cố năng lực quốc phòng của châu Âu, thể hiện cam kết của EU đối với đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác và phát triển nền tảng công nghệ để ứng phó hiệu quả với các thách thức hiện tại và lâu dài.

Theo Ủy ban châu Âu, hơn 700 triệu euro sẽ được dành để mở rộng sản xuất các linh kiện và sản phẩm quốc phòng chủ chốt, bao gồm hệ thống chống thiết bị bay không người lái, tên lửa và đạn dược. Trong đó, 260 triệu euro thuộc Cơ chế hỗ trợ Ukraine sẽ được sử dụng để khôi phục, hiện đại hóa nền tảng công nghiệp - công nghệ quốc phòng của Ukraine thông qua các dự án chung với châu Âu.

Ngoài ra, chương trình còn phân bổ 325 triệu euro cho các dự án quốc phòng chung mang tính chiến lược, 240 triệu euro cho hoạt động mua sắm quốc phòng chung và hơn 135 triệu euro hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng.