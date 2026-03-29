Ukraine oanh kích sâu lãnh thổ Nga, nhắm vào các cảng dầu chiến lược

Khi xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu leo thang, Kiev đã tăng cường nỗ lực nhằm làm suy yếu ngành năng lượng của Nga. Theo phía Ukraine, lực lượng này đã thực hiện 10 cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu năng lượng, trong đó có những đòn đánh sâu trong lãnh thổ Nga trong tháng 3. Mức độ thiệt hại cụ thể chưa được xác nhận, song phía Nga đã đề cập khả năng hạn chế xuất khẩu xăng dầu.

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một cơ sở dầu mỏ của Nga bị bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh: AP

Phát biểu với báo chí hôm 28/3, Tổng thống Zelensky cho biết các máy bay không người lái tầm xa của Ukraine ngày càng phát huy hiệu quả trên chiến trường.

Cuộc tấn công mới nhất của Ukraine diễn ra vào hôm 28/3, nhắm vào một nhà máy lọc dầu lớn tại Yaroslavl, phía đông bắc Moscow. Quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh trúng mục tiêu, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này.

Thống đốc khu vực, Mikhail Evraev, xác nhận một số tòa nhà dân cư và một cơ sở thương mại bị hư hại, đồng thời cho biết hơn 30 máy bay không người lái đã bị vô hiệu hóa.

Tại khu vực Baltic, cảng xuất khẩu dầu Ust-Luga của Nga đã bị tấn công 2 lần trong tuần qua. Theo Cơ quan An ninh Ukraine, các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái tầm xa đã gây hư hại các bệ xếp dỡ và kho chứa dầu. Hình ảnh định vị cho thấy một đám cháy lớn bùng phát tại cảng, trong khi Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cảnh báo về tình trạng ô nhiễm không khí tại St. Petersburg gần đó.

Ông Zelensky cho biết Ukraine tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga, đồng thời khẳng định năng lực hoạt động của cảng Ust-Luga đã bị suy giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 40%.

Ngoài ra, cảng Primorsk gần đó cũng bị tấn công trong tuần trước, với các đám cháy vẫn còn kéo dài đến cuối tuần, theo thông tin từ phía Ukraine.