G7 họp tại Pháp giữa bất ổn chiến lược, tập trung hai hồ sơ nóng Iran và Ukraine

Theo các nguồn tin ngoại giao, Hội nghị lần này mang tính chất đặc biệt khi các nước G7 phải cùng lúc đối mặt với hai cuộc khủng hoảng lớn. Trong khi xung đột Nga - Ukraine tiếp tục đòi hỏi cam kết hỗ trợ dài hạn về quân sự và tài chính, thì căng thẳng liên quan tới Iran đang có xu hướng leo thang, làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông và đe dọa các tuyến vận tải năng lượng chiến lược.

Một trong những thách thức lớn nhất của hội nghị là sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Trong khi Washington thúc đẩy lập trường cứng rắn hơn với Tehran thì nhiều thành viên còn lại lại ưu tiên các giải pháp ngoại giao để tránh xung đột lan rộng. Sự khác biệt về quan điểm đang đặt ra bài toán khó cho việc tìm kiếm một tiếng nói chung trong nội khối.

Giới quan sát nhận định yếu tố “khó đoán” trong chính sách đối ngoại của Mỹ đang tác động rõ nét tới không khí hội nghị. Những động thái mang tính đơn phương gần đây, cùng các tín hiệu chưa thực sự nhất quán về định hướng chiến lược, đã khiến các đồng minh thận trọng hơn và gia tăng nhu cầu làm rõ lập trường của Washington trong các vấn đề then chốt.

Trong khi đó, các hệ lụy từ hai cuộc xung đột tiếp tục lan rộng. Tình hình căng thẳng tại Trung Đông đang gây sức ép lên nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu tăng và làm gia tăng lo ngại về lạm phát cũng như nguy cơ gián đoạn kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, xung đột tại Ukraine tiếp tục được coi là “thước đo” đối với mức độ đoàn kết cũng như khả năng duy trì cam kết hỗ trợ dài hạn của phương Tây.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Pháp được xem là phép thử quan trọng đối với năng lực điều phối của các nền kinh tế hàng đầu thế giới, khi họ vừa phải xử lý các thách thức an ninh cấp bách, vừa phải thu hẹp những khác biệt ngày càng rõ trong nội bộ.