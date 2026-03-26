G7 họp tại Pháp giữa bất ổn chiến lược, tập trung hai hồ sơ nóng Iran và Ukraine

Thứ Năm, 11:41, 26/03/2026
VOV.VN - Trong hai ngày từ ngày 26 - 27/3, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ diễn ra tại Pháp trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu gia tăng biến động. Đáng chú ý, hai điểm nóng Ukraine và Iran được dự báo sẽ chi phối phần lớn chương trình nghị sự.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Hội nghị lần này mang tính chất đặc biệt khi các nước G7 phải cùng lúc đối mặt với hai cuộc khủng hoảng lớn. Trong khi xung đột Nga - Ukraine tiếp tục đòi hỏi cam kết hỗ trợ dài hạn về quân sự và tài chính, thì căng thẳng liên quan tới Iran đang có xu hướng leo thang, làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông và đe dọa các tuyến vận tải năng lượng chiến lược.

Ảnh minh họa: Reuters

Một trong những thách thức lớn nhất của hội nghị là sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Trong khi Washington thúc đẩy lập trường cứng rắn hơn với Tehran thì nhiều thành viên còn lại lại ưu tiên các giải pháp ngoại giao để tránh xung đột lan rộng. Sự khác biệt về quan điểm đang đặt ra bài toán khó cho việc tìm kiếm một tiếng nói chung trong nội khối.

Giới quan sát nhận định yếu tố “khó đoán” trong chính sách đối ngoại của Mỹ đang tác động rõ nét tới không khí hội nghị. Những động thái mang tính đơn phương gần đây, cùng các tín hiệu chưa thực sự nhất quán về định hướng chiến lược, đã khiến các đồng minh thận trọng hơn và gia tăng nhu cầu làm rõ lập trường của Washington trong các vấn đề then chốt.

Trong khi đó, các hệ lụy từ hai cuộc xung đột tiếp tục lan rộng. Tình hình căng thẳng tại Trung Đông đang gây sức ép lên nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu tăng và làm gia tăng lo ngại về lạm phát cũng như nguy cơ gián đoạn kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, xung đột tại Ukraine tiếp tục được coi là “thước đo” đối với mức độ đoàn kết cũng như khả năng duy trì cam kết hỗ trợ dài hạn của phương Tây.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Pháp được xem là phép thử quan trọng đối với năng lực điều phối của các nền kinh tế hàng đầu thế giới, khi họ vừa phải xử lý các thách thức an ninh cấp bách, vừa phải thu hẹp những khác biệt ngày càng rõ trong nội bộ.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tin liên quan

G7 họp khẩn, cân nhắc giải phóng nguồn dầu dự trữ để bình ổn thị trường

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Pháp tiết lộ, các bộ trưởng tài chính của Nhóm G7 dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 9/3 (theo giờ địa phương) để thảo luận khả năng giải phóng nguồn dự trữ dầu khẩn cấp, nhằm ứng phó với đà tăng mạnh của giá dầu trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Ông Trump tuyên bố không tham dự cuộc họp khẩn cấp của G7 do Pháp đề xuất

VOV.VN - Tổng thống Mỹ  Donald Trump hôm 20/1 cho biết, ông có quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo Pháp và Anh, song sẽ không tham dự cuộc họp của Nhóm G7 do Tổng thống Pháp đề xuất dự kiến diễn ra tại Paris tuần này.

Mỹ kêu gọi G7 giảm phụ thuộc nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến sẽ kêu gọi các quốc gia thuộc Nhóm G7 cùng các đối tác khác tăng cường nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào các khoáng sản quan trọng từ Trung Quốc.

