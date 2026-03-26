G7 họp khẩn giữa bất ổn toàn cầu, lo ngại chính sách khó lường của Mỹ

Thứ Năm, 09:38, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các bộ trưởng ngoại giao Nhóm G7 sẽ nhóm họp trong hai ngày 26-27/3 tại Pháp trong bối cảnh xung đột tại Iran và Ukraine leo thang, kinh tế toàn cầu bất ổn và đặc biệt là những lo ngại ngày càng gia tăng về chính sách đối ngoại khó đoán của Tổng thống Donald Trump.

Cuộc họp diễn ra gần thủ đô Paris, với sự tham gia của các nước G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ và đại diện Liên minh châu Âu. Ngoài ra, một số đối tác như Brazil, Ấn Độ, Hàn Quốc và Saudi Arabia cũng được mời tham dự.

Trong bối cảnh các ngoại trưởng G7 nhóm họp giữa lúc xung đột tại Iran và Ukraine chưa hạ nhiệt, giới quan sát đặc biệt chú ý tới vai trò và cách tiếp cận của Mỹ. Theo ông Thomas Gomart, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, chính sự khó đoán trong chính sách đối ngoại của Washington đang trở thành một trong những yếu tố gây xáo trộn lớn nhất đối với trật tự quốc tế hiện nay.

g7 hop khan giua bat on toan cau, lo ngai chinh sach kho luong cua my hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

"Thái độ của Mỹ là một điều gì đó, một yếu tố gây bất ổn cho hệ thống quốc tế đối với tất cả các bên, không chỉ đối với các thành viên G7, mà còn đối với Trung Quốc và rất nhiều quốc gia trên thế giới”, ông Thomas Gomart nói.

Một trong những nội dung nhạy cảm là mối liên hệ giữa hai cuộc xung đột tại Ukraine và Iran, trong bối cảnh Washington có dấu hiệu điều chỉnh cách tiếp cận với Kiev. Ông Gomart cho rằng sự thay đổi trong “câu chuyện” của Mỹ về Ukraine đang đặt ra thách thức lớn đối với các đồng minh.

Bên cạnh đó, tình hình Trung Đông, đặc biệt là việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - cũng là chủ đề thảo luận trọng tâm, do nguy cơ tác động mạnh đến kinh tế vĩ mô và an ninh năng lượng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến tham dự ngày làm việc thứ hai. Các đồng minh kỳ vọng sẽ làm rõ hơn về chiến lược của Mỹ trong các chiến dịch quân sự liên quan Iran cũng như triển vọng giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục có những phát biểu cứng rắn về quân sự và chỉ trích NATO, làm gia tăng lo ngại về sự gắn kết trong liên minh phương Tây.

Theo giới quan sát, vấn đề đặt ra với các nước G7 lúc này không chỉ là cách xử lý bất đồng với Washington, mà còn là lựa chọn ưu tiên hợp tác trong những lĩnh vực thiết yếu. 6 thành viên còn lại được cho là đang nghiêng về hướng duy trì phối hợp thực chất trong các vấn đề như an ninh năng lượng, tự do hàng hải hay không phổ biến vũ khí hạt nhân, thay vì để những khác biệt với Mỹ chi phối toàn bộ chương trình nghị sự.

Cuộc họp lần này cũng được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới tại Pháp, trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đứng trước nhiều thách thức.

Hồng Nhung/VOV1
Tổng hợp
Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 26/3: Ai đã khơi mào cho cuộc chiến Mỹ - Iran?
Toàn cảnh quốc tế sáng 26/3: Ai đã khơi mào cho cuộc chiến Mỹ - Iran?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth là “người đầu tiên” trong số những cấp dưới tài giỏi của ông thúc đẩy việc tấn công Iran. Tuyên bố này làm dấy lên tranh luận về việc liệu Tổng thống đang khen ngợi ông Hegseth hay biến ông thành "người chịu trận".

Iran điều quân ra đảo Kharg, sẵn sàng đối phó kịch bản bị Mỹ tấn công
Iran điều quân ra đảo Kharg, sẵn sàng đối phó kịch bản bị Mỹ tấn công

VOV.VN - Nhiều nguồn tin dẫn báo cáo tình báo Mỹ tiết lộ, Iran đã triển khai thêm binh lính và vũ khí phòng không đến đảo Kharg. Đây được xem là bước chuẩn bị của Tehran nhằm đối phó với một chiến dịch quân sự tiềm tàng từ phía Mỹ.

Iran không chấp nhận đàm phán, Israel tuyên bố tấn công toàn lực
Iran không chấp nhận đàm phán, Israel tuyên bố tấn công toàn lực

VOV.VN - Bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế, cuộc xung đột khốc liệt kéo dài gần 1 tháng tại Trung Đông, vẫn chưa có dấu hiệu sớm hạ nhiệt. Các bên tham chiến, đặc biệt là Israel và Iran, liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn, khẳng định quyết tâm theo đuổi đến cùng mục tiêu chiến tranh của mình.

