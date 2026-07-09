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Gần 100 người thương vong trong các cuộc tập kích của Mỹ vào Iran

Thứ Năm, 15:46, 09/07/2026
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VOV.VN - Bộ Y tế Iran chiều 9/7 thông báo gần 100 người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc không kích mới nhất 2 ngày qua của lực lượng Mỹ vào Iran.

Cụ thể, trong thông báo trên mạng xã hội X, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng thuộc Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour cho biết 14 người đã thiệt mạng và 78 người bị thương trong loạt cuộc không kích lực lượng Mỹ tiến hành vào 5 tỉnh của Iran trong hai ngày 8 và 9/7.

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Khu nhà ở của cố Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại thủ đô Tehran bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel và Mỹ ngày 8/7 (Ảnh chụp màn hình: Reuters)

Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ trong số thương vong này có bao nhiêu dân thường và bao nhiêu binh sỹ.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran sáng 9/7 xác nhận 8 binh sỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của lực lượng Mỹ vào Iran ngày 8/7. Đây là thương vong nghiêm trọng nhất do hoạt động tấn công của Mỹ vào Iran gây ra, kể từ khi hai bên ký thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh hôm 17/6. Bước leo thang này, cùng với tuyên bố chiều 8/7 của Tổng thống Donald Trump rằng thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran đã mất hiệu lực, làm dấy lên quan ngoại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột quy mô lớn bùng phát trở lại.  

Liên quan tình hình eo biển Hormuz, truyền thông khu vực dẫn các dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế chiều 9/7 cho biết hoạt động lưu thông qua eo Hormuz gần như tê liệt, sau khi giao tranh bùng phát trở lại giữa lực lượng Mỹ và Iran từ đêm 7/7.

Trước đó, trong thông điệp trên mạng xã hội X sáng nay, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở trở lại theo sự sắp đặt của Iran. Thông điệp được hiểu là Iran đã phong tỏa trở lại eo Hormuz. Việc có mở lại hay không và khi nào mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, là do Iran quyết định.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải huyết mạch của thế giới. Trong điều kiện bình thường, eo Hormuz chiếm khoảng 20% sản lượng xuất khẩu dầu thô toàn cầu.

Bá Thi/VOV-Cairo
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