Iran cảnh báo đồng minh của Mỹ sẽ phải gánh “hậu quả nghiêm trọng”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 8/7 tuyên bố các quốc gia đồng minh của Mỹ đã cho phép Washington sử dụng lãnh thổ, căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạ tầng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran không thể né tránh trách nhiệm và sẽ phải đối mặt với những hậu quả phát sinh.

“Những bên đã cung cấp lãnh thổ, căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho hành động gây hấn không thể phủ nhận trách nhiệm đối với việc góp phần vào một cuộc tấn công vô cớ và những hậu quả nghiêm trọng của nó”, ông Baqaei nhấn mạnh.

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công bằng UAV của Iran vào khu vực Juffair, thủ đô Manama, Bahrain, ngày 1/3/2026. Ảnh: Reuters

Quan chức ngoại giao Iran cũng chỉ trích Tổng Thư ký NATO Mark Rutte sau khi ông Rutte cho rằng các cuộc không kích gần đây của Mỹ nhằm vào Iran là “hoàn toàn cần thiết”.

Theo ông Baqaei, những phát biểu lặp đi lặp lại của người đứng đầu NATO cho thấy châu Âu đã chủ động đứng về phía Mỹ và Israel trong cuộc chiến mà Tehran coi là hành động gây hấn trái pháp luật nhằm vào Iran.

Ông Baqaei cũng cáo buộc Tổng Thư ký NATO đang tìm cách lấy lòng Washington bằng việc ủng hộ chiến dịch quân sự mà Iran cho là phi pháp.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng đưa ra cảnh báo trực tiếp tới Mỹ sau khi Washington tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran.

“Đã đến lúc nước Mỹ phải hiểu rằng việc bắt nạt và thất hứa không còn là điều không phải trả giá. Xin nói rõ: nếu các ông tấn công, các ông cũng sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả”, ông Qalibaf viết trên mạng xã hội X. Ông cũng khẳng định eo biển Hormuz “chỉ được mở theo các điều kiện do Iran sắp xếp, chứ không phải dưới những lời đe dọa của Mỹ”.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lực lượng nước này đang tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Iran. Tổng thống Donald Trump cùng ngày cho biết Iran đã chủ động liên hệ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận sau các cuộc không kích mới nhất của Washington. Tuy nhiên, ông bày tỏ hoài nghi về việc liệu Tehran có thực hiện đầy đủ bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai hay không.