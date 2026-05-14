Gia tăng đột biến tình trạng gấu xuất hiện ở khu vực dân cư tại Nhật Bản

Theo chính quyền thành phố Hiroshima, trong 2 ngày vừa qua, số vụ việc gấu xuất hiện ở các khu vực dân cư có xu hướng gia tăng đột biến, buộc địa phương này ngày 14/5 phải tạm thời đóng cửa đối với 11 trường học, bao gồm cả các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Mặc dù đến nay, chưa có trường hợp nào được xác nhận bị thương sau các vụ việc, nhưng chính quyền địa phương một mặt đã phải tăng cường công tác tuần tra, mặt khác cũng kêu gọi người dân thận trọng và triển khai nhiều biện pháp khác nhau để đảm bảo sự an toàn.

Bản đồ tần suất gấu xuất hiện đột biến tại thành phố Akita từ 1/3 - 20/4 vừa qua. Ảnh: NHK

Tại thành phố Morioka (tỉnh Iwate), tình trạng gấu xuất hiện trong khuôn viên của trường Đại học Iwate đã khiến chính quyền thành phố cùng các cơ quan chức năng phải đặt trong tình trạng báo động cao, nhiều lớp học phải hủy bỏ, đồng thời xem xét triển khai các biện pháp để bắt giữ.

Trước đó, hàng loạt các vụ gấu xuất hiện ở thành phố Hachinohe (tỉnh Aomori), thành phố Sakata (tỉnh Yamagata), thành phố Akita (tỉnh Akita), thành phố Sendai (tỉnh Miyagi)…, buộc các địa phương phải tăng cường công tác tuần tra, cảnh báo và bắt giữ gấu.

Theo Giáo sư Shinsuke Koike thuộc Trường Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, chuyên gia về sinh thái học loài gấu, thông thường vào thời điểm này trong năm, gấu thường ở trên núi và ít khi xuất hiện tại khu vực đô thị. Tuy nhiên, năm nay tần suất gấu xuất hiện tăng đột biến.

Ông cho rằng nguyên nhân có thể do một số cá thể “đã có kinh nghiệm” tìm kiếm thức ăn ở khu vực đô thị từ mùa thu năm ngoái, sau khi ngủ đông đã quay lại khu dân cư để kiếm ăn. Bên cạnh đó, cũng có khả năng một số con bị tách khỏi mẹ do hoạt động săn bắn, hoặc không biết tìm kiếm thức ăn tự nhiên vào mùa xuân nên đi vào khu dân cư.

Vì vậy, người dân được khuyến cáo không để các loại thức ăn thừa, như dưa muối, gạo… vốn là những nguồn thức ăn hấp dẫn đối với gấu, ra bên ngoài, , đồng thời vứt rác đúng giờ quy định. Ngoài ra, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa gấu thông thường, như tạo tiếng động liên tục thông qua radio cầm tay, chuông chống gấu, hoặc còi điện tử, mang theo bình xịt chuyên dụng chống gấu, và tránh đi một mình.

Hình ảnh một con gấu xuất hiện tại một khu dân cư ở Akita. Ảnh: NHK

Theo số liệu của Nhật Bản công bố vào tháng 4/2026, trong năm tài chính 2025, trên toàn Nhật Bản có tổng cộng 238 trường hợp thương vong do bị gấu tấn công, trong đó có 13 trường hợp tử vong và 225 người bị thương. Đây là mức thiệt hại kỷ lục nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thu thập số liệu thống kê từ năm 2006.