中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu cá và tàu vận tải Nhật Bản đâm va, 4 người tử nạn

Thứ Ba, 16:11, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một tai nạn hàng hải thương tâm vừa xảy ra tại Nhật Bản, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tải sản. 

Theo thông tin từ Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản, rạng sáng 17/3, tại khu vực ngoài khơi thành phố Misawa thuộc tỉnh Aomori – Đông Bắc Nhật Bản, một tàu chở hàng trọng tải 748 tấn và một tàu đánh cá lưới quét đáy loại 140 tấn đã đâm vào nhau. Vụ va chạm này đã khiến tầu cá bị lật úp.

tau ca va tau van tai nhat ban dam va, 4 nguoi tu nan hinh anh 1
Tàu chở hàng đâm va với tàu cá sáng 17/3 tại vùng biển ngoài khơi thành phố Misawa, Nhật Bản. (Ảnh: Jiji Press)

Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu cá có 13 ngư phủ. Tất cả đều được vớt lên và đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, 4 người trong số đó đã tử vong tại bệnh viện.

Theo Lực lượng cảnh sát biển, trong thời gian này, thời tiết tại vùng biển xảy ra tai nạn rất tốt, tầm nhìn xa, rõ ràng và sóng cũng chỉ cao khoảng 1m. Hiện nay các cơ quan chức năng của Nhật Bản đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cụ thể của sự cố đáng tiếc này.

Trong khi đó, theo tường thuật của thuyền trưởng tàu cá, trước khi xảy ra sự cố, tàu này đã tắt động cơ và chuẩn bị các ngư cụ để đánh bắt hải sản. Tất cả các ngư phủ đều mặc áo phao cứu sinh trong quá trình làm việc. Sau khi bị hất văng xuống biển, 9 người còn tỉnh táo đã leo được lên bè cứu sinh và thoát nạn.

Trước đó, vào ngày hôm qua, tại khu vực ngoài khơi Okinawa – cực Nam Nhật Bản, cũng đã xảy ra một tai nạn thương tâm khác khi 2 tàu nhỏ chở học sinh phổ thông trung học đi tham quan vùng biển gần căn cứ quân sự Futenma của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản bị lật úp, khiến 2 học sinh tử nạn.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Nhật Bản tàu cá tàu vận tại tai nạn tàu cá tử nạn do va chạm tàu cá
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thêm nguồn cung dầu thô

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Nhật Bản xem xét có biện pháp hỗ trợ phù hợp, trực tiếp thông qua cung cấp một lượng dầu thô phù hợp cho Việt Nam từ nguồn dự trữ của Nhật Bản hoặc gián tiếp cho phép Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào từ các đối tác khác.

Nhật Bản chưa quyết định điều chiến hạm sang eo biển Hormuz

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước điều chiến hạm đến eo biển Hormuz đã trở thành chủ đề nóng tại Quốc hội Nhật Bản. Tuy nhiên, Chính phủ nước này vẫn giữ thái độ thận trọng.

Mỹ điều chuyển lực lượng chiến đấu từ Nhật Bản sang Trung Đông

VOV.VN - Các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc cho hay, Mỹ đang đẩy nhanh việc điều chuyển lực lượng từ Nhật Bản và Hàn Quốc sang Trung Đông nhằm tăng cường cho chiến dịch quân sự liên quan đến Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ