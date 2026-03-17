Tàu cá và tàu vận tải Nhật Bản đâm va, 4 người tử nạn

Theo thông tin từ Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản, rạng sáng 17/3, tại khu vực ngoài khơi thành phố Misawa thuộc tỉnh Aomori – Đông Bắc Nhật Bản, một tàu chở hàng trọng tải 748 tấn và một tàu đánh cá lưới quét đáy loại 140 tấn đã đâm vào nhau. Vụ va chạm này đã khiến tầu cá bị lật úp.

Tàu chở hàng đâm va với tàu cá sáng 17/3 tại vùng biển ngoài khơi thành phố Misawa, Nhật Bản. (Ảnh: Jiji Press)

Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu cá có 13 ngư phủ. Tất cả đều được vớt lên và đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, 4 người trong số đó đã tử vong tại bệnh viện.

Theo Lực lượng cảnh sát biển, trong thời gian này, thời tiết tại vùng biển xảy ra tai nạn rất tốt, tầm nhìn xa, rõ ràng và sóng cũng chỉ cao khoảng 1m. Hiện nay các cơ quan chức năng của Nhật Bản đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cụ thể của sự cố đáng tiếc này.

Trong khi đó, theo tường thuật của thuyền trưởng tàu cá, trước khi xảy ra sự cố, tàu này đã tắt động cơ và chuẩn bị các ngư cụ để đánh bắt hải sản. Tất cả các ngư phủ đều mặc áo phao cứu sinh trong quá trình làm việc. Sau khi bị hất văng xuống biển, 9 người còn tỉnh táo đã leo được lên bè cứu sinh và thoát nạn.

Trước đó, vào ngày hôm qua, tại khu vực ngoài khơi Okinawa – cực Nam Nhật Bản, cũng đã xảy ra một tai nạn thương tâm khác khi 2 tàu nhỏ chở học sinh phổ thông trung học đi tham quan vùng biển gần căn cứ quân sự Futenma của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản bị lật úp, khiến 2 học sinh tử nạn.