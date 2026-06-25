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Giá xăng tại Mỹ giảm mạnh khi giá dầu thế giới xuống mức thấp nhất kể từ xung đột

Thứ Năm, 05:58, 25/06/2026
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VOV.VN - Giá xăng tại Mỹ đang giảm đáng kể khi thị trường năng lượng toàn cầu dần ổn định trở lại sau những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Ngày 25/6, giá dầu Brent, tiêu chuẩn quốc tế của thị trường dầu mỏ, giảm gần 5%, xuống còn khoảng 73,5 đô la/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 27/2, thời điểm ngay trước khi cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ bùng phát. 

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Giá xăng tại Mỹ đã xuống dưới 4 USD/gallon. (Ảnh: Quang Trung)

Sự sụt giảm của giá dầu đã nhanh chóng tác động đến thị trường nhiên liệu tại Mỹ. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình trên toàn quốc hiện ở mức 3,92 USD/gallon, giảm khoảng 58 cent, tương đương 13%, so với một tháng trước. Tuần trước, giá xăng tại Mỹ lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 4 USD/gallon kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Trong nhiều tháng qua, xung đột tại Trung Đông đã gây ra một trong những cú sốc lớn nhất đối với thị trường dầu mỏ thế giới. Việc Iran và Mỹ cùng ngăn eo biển Hormuz đã khiến nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng và đẩy giá dầu cũng như giá xăng tăng vọt trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi sau khi Mỹ và Iran khởi động các cuộc đàm phán hòa bình tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock ở Thụy Sĩ. Một biên bản ghi nhớ được ký kết tuần trước đã mở đường cho việc khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận sơ bộ, Iran đồng ý cho phép tàu thương mại đi qua tuyến đường thủy chiến lược này mà không thu phí trong vòng 60 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết phía Iran đã cam kết sẽ không áp dụng bất kỳ khoản phí, phụ phí bảo hiểm hay chi phí bổ sung nào đối với các tàu vận tải đi qua eo biển Hormuz. Những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán đã giúp xoa dịu lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu, kéo giá dầu giảm mạnh và mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng Mỹ thông qua giá xăng thấp hơn.

Dù vậy, giá xăng tại Mỹ hiện vẫn cao hơn khoảng 94 cent mỗi gallon so với thời điểm trước khi xung đột tại Iran bùng phát hồi cuối tháng 2, cho thấy thị trường năng lượng vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.

Quang Trung/VOV-Washington
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