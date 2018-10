Giáo hoàng lên án vụ tấn công nhằm vào giáo đường Do thái ở Mỹ

Giáo hoàng Francis hôm nay (28/10) đã kịch liệt lên án vụ tấn công nhằm vào giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ cho rằng đây là một hành động bạo lực phi nhân tính và là vụ việc kinh hoàng.

Cảnh sát phong tỏa bên ngoài giáo đường ở Đồi Squirrel. (Nguồn: AP).

Giáo hoàng nhấn mạnh, những vụ việc kiểu này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đau đớn. Ông đồng thời cầu nguyện những vụ thù hằn sắc tộc sẽ chấm dứt và giá trị đạo đức được đề cao.

Trước đó, một vụ xả súng đã xảy ra tại giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh khiến 11 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào người Do Thái trong lịch sử cận đại của nước Mỹ./. Nổ súng sau họp an ninh ở Afghanistan, nhiều quan chức thương vong VOV.VN - Hôm nay (18/10) tại văn phòng của tỉnh trưởng tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan xảy ra vụ nổ súng khiến nhiều quan chức cấp cao thương vong.