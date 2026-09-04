Giao tranh đẫm máu tại Yemen khiến 81 người thiệt mạng

Đây được coi là đợt giao tranh nghiêm trọng và đẫm máu nhất giữa các lực lượng đối địch tại Yemen, kể từ khi các bên đạt được thỏa thuận không chính thức về dừng giao tranh đầu năm 2022. Ngoài 81 người thiệt mạng, xung đột còn khiến hơn 100 người khác người khác bị thương. Tuy nhiên, con số thương vong cụ thể của mỗi bên, không được nói rõ.

Đoàn xe bọc thép của quân đội Yemen. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, nguồn tin quân sự Yemen đêm qua xác nhận có 13 binh sĩ chính phủ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Houthi. Nguồn tin cho biết đụng độ đã bùng phát và kéo dài nhiều giờ trên cùng lúc nhiều mặt trận ở tỉnh Taiz và các khu vực dọc bờ biển phía Tây Yemen. Phía Houthi đã bắn 14 tên lửa đạn đạo cùng nhiều máy bay không người lái (UAV) cảm tử, nhắm vào các mục tiêu của quân chính phủ.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Kháng chiến Quốc gia, một tổ chức liên kết với lực lượng vũ trang Yemen được quốc tế công nhận, thông báo đã phá hủy một tàu chở thuốc nổ của Houthi, khi phương tiện này định tấn công cảng Mokha trên Biển Đỏ.

Nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về đợt bùng phát giao tranh mới tại Yemen. Các nước hối thúc các bên liên quan kiềm chế hành động và lập tức khôi phục đối thoại để giải quyết bất đồng.