Giao tranh tiếp diễn tại Yemen, 13 binh sĩ chính phủ thiệt mạng

Theo nguồn tin quân sự Yemen, các cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn trên nhiều mặt trận phía Tây tỉnh Taiz và lực lượng chính phủ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Houthi.

Ngoài ra, Houthi đã nhắm mục tiêu vào các khu vực dọc bờ biển phía Tây Yemen bằng 14 tên lửa đạn đạo, đánh dấu một sự leo thang căng thẳng mới.

Đoàn xe bọc thép của quân đội Yemen. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Kháng chiến Quốc gia, một tổ chức liên kết với lực lượng vũ trang Yemen, cho biết đã phá hủy một chiếc tàu chở bom có ​​ý định tấn công cảng Mokha trên bờ Biển Đỏ. Lực lượng này cũng đang giao tranh ác liệt với Houthi trên các mặt trận ven biển phía Tây.

Cũng theo nguồn tin quân sự Yemen, 13 binh sĩ chính phủ Yemen đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Houthi, hầu hết trong số những người thiệt mạng đều ở tiền tuyến giữa thành phố cảng Mokha và tỉnh Taiz.

Chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại của lực lượng Houthi.