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Giao tranh tại Ethiopia khiến hàng trăm người thiệt mạng

Thứ Sáu, 07:51, 25/09/2026
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VOV.VN - Quân đội Ethiopia hôm 24/9 tuyên bố đã tiêu diệt 272 thành viên Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, lực lượng một ngày trước đó đã phát động cuộc tấn công ở Amhara, khu vực đông dân thứ hai của nước này.

Tuyên bố của Quân đội Ethiopia cho biết, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray đã tấn công vào các khu vực Afar  và Amhara, nhưng sau đó lực lượng chính phủ đã phát động một cuộc phản công gây tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị cho Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, với 272 người thiệt mạng và 260 người khác bị thương.

giao tranh tai ethiopia khien hang tram nguoi thiet mang hinh anh 1
(Ảnh: Aljazeera)

Căng thẳng kéo dài giữa chính phủ Ethiopia và chính quyền ở bang Tigray phía Bắc, đã leo thang thành xung đột công khai hôm 23/9, khi Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray phát động các cuộc tấn công vào các vùng Afar và Amhara lân cận.

Tình trạng leo thang diễn ra vài ngày, sau khi 7 nhóm vũ trang tại Ethiopia đã thành lập liên minh chống lại chính phủ liên bang, bao gồm Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, lực lượng dân quân Fano tại Amhara và Quân đội giải phóng Oromo.

Theo Liên minh châu Phi, cả chính phủ liên bang Ethiopia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray đều đã tập trung quân ở các khu vực phía Bắc trong những tháng gần đây, làm dấy lên lo ngại về sự tái diễn cuộc xung đột từ năm 2020 đến năm 2022, cướp đi sinh mạng của khoảng 600.000 người.

PV/VOV-Cairo
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