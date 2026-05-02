Giông lốc gây thiệt hại nặng tại Thái Lan và Malaysia

Thứ Bảy, 11:11, 02/05/2026
VOV.VN - Những ngày gần đây, mưa giông, gió lốc và sấm sét đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản tại nhiều khu vực ở Thái Lan và Malaysia.

Giới chức hai nước đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đồng thời cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan có thể còn tiếp diễn. 

Giông lốc làm sập cổng chào tại một sự kiện ở tỉnh Saraburi (Thái Lan) khiến 1 người thiệt mạng. Nguồn The Nation

Truyền thông địa phương mới đây (1/5) cho biết, cổng chào lớn tại một sự kiện ở tỉnh Saraburi (miền Trung Thái Lan) đã bị đổ sập khi giông lốc ập đến, khiến một thiếu niên thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa các nạn nhân tới bệnh viện điều trị. Chính quyền địa phương đã triệu tập ban tổ chức sự kiện để yêu cầu giải trình và chỉ đạo siết chặt các biện pháp đảm bảo an toàn. 

Cũng trong ngày hôm qua (1/5), chính quyền tỉnh Chanthaburi (miền Đông Thái Lan) cho biết, một trận giông lốc mạnh vừa quét qua huyện Khlung, gây thiệt hại khoảng 10 tấn sầu riêng chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Giới chức địa phương cùng các nhà hảo tâm đã đến khu vực bị ảnh hưởng để phân loại những trái sầu riêng còn có thể tiêu thụ và thu mua ủng hộ nhằm giúp người trồng giảm bớt thiệt hại. Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Suriya Jungrungreangkit cũng chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương đánh giá thiệt hại làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ người dân theo quy định.

Giông lốc khiến 10 tấn sầu riêng bị hư hại tại tỉnh Chanthaburi (Thái Lan). Nguồn The Nation

Trong khi đó, tại Malaysia, chính quyền bang Penang ước tính khoảng 90 công trình, gồm trường học, bệnh viện và trạm cứu hỏa địa phương bị ảnh hưởng bởi trận giông lốc tối ngày 30/4. Giám đốc Sở Giáo dục bang Penang hôm 1/5 cho biết thêm, bốn trường học trên địa bàn bị hư hại, làm gián đoạn công tác giảng dạy, học tập. Giới chức địa phương đã phối hợp các trường học bố trí khu vực học tạm thời trong khi khắc phục thiệt hại. 

Nhiều công trình, trường học tại bang Penang (Malaysia) bị hư hại do giông lốc. Nguồn Bernama

Nguy cơ giông lốc tại Thái Lan và Malaysia được dự báo sẽ còn tiếp diễn. Cục Khí tượng Thái Lan hôm qua (1/5) cảnh báo miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan là những khu vực có nguy cơ cao. Cùng ngày, Cục Khí tượng Malaysia cũng cảnh báo nguy cơ mưa giông, gió lốc tiếp tục xảy ra tại 12 bang, trong đó có thủ đô Kuala Lumpur.

Thái Lan cảnh báo mưa dông, gió lốc trên diện rộng

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Thái Lan ngày 14/4 phát đi cảnh báo về mưa dông, gió lốc, có nơi kèm theo mưa đá và sấm sét trong những ngày tới, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn. 

PV/VOV-Bangkok
Tag: giông lốc Thái Lan mưa bão Malaysia sấm sét mưa giông
Thái Lan ban hành cảnh báo mưa giông, gió lốc tại 44 tỉnh

VOV.VN - Ngày 28/2, Cơ quan chức năng Thái Lan phát đi cảnh báo khẩn về nguy cơ thời tiết cực đoan trên diện rộng trong những ngày tới. Theo đó, mưa giông kèm gió lốc dự báo xảy ra tại 44 tỉnh của Thái Lan. Cùng thời điểm, thủy triều dâng cao cũng sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực.

Mưa giông, gió lốc kéo dài ảnh hưởng hàng trăm hộ gia đình ở Thái Lan

VOV.VN - Mưa giông, gió lốc trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng hàng trăm hộ gia đình tại khu vực miền Bắc Thái Lan. Đáng lo ngại, cơ quan chức năng Thái Lan mới đây tiếp tục ban hành cảnh báo diễn biến thời tiết cực đoan có thể tiếp tục kéo dài.

Lốc xoáy và giông bão “tấn công” bang Mississippi, 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 14 người thiệt mạng khi lốc xoáy và giông bão mạnh quét qua bang Mississippi, Mỹ vào tối muộn ngày 24/3 (giờ địa phương).

