Thái Lan cảnh báo mưa dông, gió lốc trên diện rộng
VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Thái Lan ngày 14/4 phát đi cảnh báo về mưa dông, gió lốc, có nơi kèm theo mưa đá và sấm sét trong những ngày tới, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn.
Theo Cục trưởng Cục Khí tượng Sugunyanee Yavinchan, không khí lạnh từ Trung Quốc đang dịch chuyển xuống Biển Đông, kết hợp với nền nhiệt cao do nắng nóng kéo dài tại Thái Lan, có thể kích hoạt mưa dông trên diện rộng từ ngày 16 - 20/4. Dự báo thời tiết cực đoan sẽ ảnh hưởng trước tiên tới các tỉnh miền Bắc, Đông Bắc và miền Đông, sau đó lan xuống miền Trung, bao gồm cả thủ đô Bangkok.
Cục Khí tượng khuyến cáo người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra dông lốc, tránh các khu vực trống trải và tuyệt đối không trú dưới cây lớn hay công trình kém chắc chắn. Cũng trong ngày 14/4, chính quyền tỉnh Sukhothai (miền Bắc) đã ban hành thông báo khẩn tới toàn bộ huyện trực thuộc, yêu cầu bố trí lực lượng ứng trực theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng phản ứng nhanh. Chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa đá, đồng thời khuyến cáo người dân gia cố chuồng trại để bảo vệ cây trồng, vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại.