中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan cảnh báo mưa dông, gió lốc trên diện rộng

Thứ Tư, 11:33, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Thái Lan ngày 14/4 phát đi cảnh báo về mưa dông, gió lốc, có nơi kèm theo mưa đá và sấm sét trong những ngày tới, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn. 

Theo Cục trưởng Cục Khí tượng Sugunyanee Yavinchan, không khí lạnh từ Trung Quốc đang dịch chuyển xuống Biển Đông, kết hợp với nền nhiệt cao do nắng nóng kéo dài tại Thái Lan, có thể kích hoạt mưa dông trên diện rộng từ ngày 16 - 20/4. Dự báo thời tiết cực đoan sẽ ảnh hưởng trước tiên tới các tỉnh miền Bắc, Đông Bắc và miền Đông, sau đó lan xuống miền Trung, bao gồm cả thủ đô Bangkok.

Mưa dông, gió lốc gây thiệt hại tài sản tại tỉnh Chiang Mai (miền Bắc Thái Lan) vào tháng 2/2026. Nguồn: The Nation

Cục Khí tượng khuyến cáo người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra dông lốc, tránh các khu vực trống trải và tuyệt đối không trú dưới cây lớn hay công trình kém chắc chắn. Cũng trong ngày 14/4, chính quyền tỉnh Sukhothai (miền Bắc) đã ban hành thông báo khẩn tới toàn bộ huyện trực thuộc, yêu cầu bố trí lực lượng ứng trực theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng phản ứng nhanh. Chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa đá, đồng thời khuyến cáo người dân gia cố chuồng trại để bảo vệ cây trồng, vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại.

Thái Lan cảnh báo gia tăng lừa đảo trực tuyến dịp lễ hội Songkran

VOV.VN - Trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến Thái Lan mới đây ghi nhận hơn 7.300 vụ lừa đảo trực tuyến trong tuần vừa qua, gây thiệt hại lớn về tài sản. Giới chức Thái Lan đã phát đi cảnh báo về một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong dịp lễ hội Songkran mừng Tết cổ truyền nước này.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Thái Lan mưa dông gió lốc cơ quan Khí tượng Thái Lan mưa đá
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan thị sát miền Nam, quyết tâm xử lý bất ổn an ninh khu vực
VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul dự kiến có chuyến thị sát tới tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan vào ngày 17/4 tới đây để trực tiếp nắm tình hình thực địa và chỉ đạo xử lý tình trạng bất ổn an ninh tại khu vực.

Thái Lan thu giữ gần 2 tấn ma túy đá tại bến phà Bangkok ngay trước lễ Songkran
VOV.VN - Trong bối cảnh Tết cổ truyền té nước Songkran sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13-15/4, lực lượng an ninh Thái Lan trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai các chiến dịch cao điểm nhằm trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách quốc tế.

Chương mới trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan sau nửa thế kỷ gắn bó
VOV.VN - Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn bền chặt nhất từ trước đến nay. Hai nước không chỉ là láng giềng thân thiết mà còn là đối tác kinh tế, an ninh quan trọng trong ASEAN, hướng tới sự ổn định và thịnh vượng chung.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ