Hai công dân Canada chịu sự điều tra theo luật pháp Trung Quốc

1 trong 3 công dân Canada bị cơ quan an ninh Trung Quốc bắt giữ do không có giấy phép liên quan đến công việc giảng dạy được thả tự do và trở về nhà. Hai công dân còn lại đang chịu sự điều tra của các cơ quan chức năng Trung Quốc.

Hai công dân còn lại của Canada gồm 1 cựu nhân viên ngoại giao và 1 doanh nhân hiện đang chịu sự điều tra của các cơ quan chức năng Trung Quốc. Thông tin này được ông Trương Quân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp báo tổ chức ngày 3/1 tại Bắc Kinh.

Ông Trương Quân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc. (Nguồn: Chinanews.jpg)

"Theo luật pháp Trung Quốc, họ đang trong giai đoạn bị điều tra. Quá trình xử lý các vụ án này tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình được quy định trong luật pháp của Trung Quốc.... Rõ ràng, hai công dân Canada đã vi phạm quy định pháp luật của Trung Quốc, hiện tại họ chịu sự điều tra là đúng trình tự, công tác điều tra sẽ tiếp tục thúc đẩy theo quy trình."- ông Trương Quân cho biết.

Hai công dân Canada còn lại đang bị lực lượng an ninh Trung Quốc bắt giữ hồi đầu tháng 12 năm 2018 sau khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei Trung Quốc là doanh nhân Michael Spavor và cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig.

PC_Article_Middle

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng chiều 3/1 một lần nữa khẳng định, các công dân Canada bị bắt do nghi ngờ tham gia các hoạt động gây nguy hại đến an ninh quốc gia của Trung Quốc, đồng thời cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên không thể tiết lộ các thông tin chi tiết./.

Trung Quốc trả tự do cho 1 công dân Canada VOV.VN - Chính phủ Canada hôm 29/12 xác nhận, Trung Quốc đã trả tự do cho bà Sarah McIver, giáo viên người Canada bị bắt giữ hồi đầu tháng 12 này. Trung Quốc xác nhận việc tạm giữ 2 công dân Canada VOV.VN -Trung Quốc thông báo đang tạm giữ 2 công dân Canada để thẩm vấn do bị tình nghi “đe dọa an ninh quốc gia”