English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ giải cứu tàu bị cướp trên vùng biển Somalia

Chủ Nhật, 06:21, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/8, Chính quyền Somalia cho biết, lực lượng vũ trang nước này phối hợp với hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, đã giải cứu thành công một tàu bị cướp biển khống chế trong vùng biển Somalia.

Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp Somalia giải cứu tàu bị cướp biển khống chế

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Somalia, chiến dịch giải cứu kéo dài 10 ngày, tiêu diệt 14 tên cướp biển và phá hủy 4 chiếc thuyền của chúng. Áp lực quân sự liên tục buộc những tên cướp biển còn lại phải bỏ tàu, lực lượng an ninh sau đó đã đảm bảo an toàn cho tàu MV LATUF. 

hai quan tho nhi ky ho tro giai cuu tau bi cuop tren vung bien somalia hinh anh 1

Chiến dịch phối hợp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Somalia được thực hiện như một phần của thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo số liệu từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), khu vực Sừng châu Phi đã chứng kiến ​​sự gia tăng trở lại của nạn cướp biển, với ít nhất 15 vụ tấn công ngoài khơi bờ biển Somalia trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2013.

Nạn cướp biển hoành hành ngoài khơi Somalia vào những năm 2000, đạt đỉnh điểm vào năm 2011, trước khi bị kiềm chế nhờ các hoạt động triển khai hải quân quốc tế và các biện pháp bảo vệ cho tàu thương mại.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Somalia tiến hành bầu cử lần đầu tiên sau gần 60 năm
Somalia tiến hành bầu cử lần đầu tiên sau gần 60 năm

VOV.VN - Dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, hôm qua, cử tri Somalia đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên được tổ chức tại quốc gia châu Phi đầy bất ổn này sau gần 60 năm.

Somalia tiến hành bầu cử lần đầu tiên sau gần 60 năm

Somalia tiến hành bầu cử lần đầu tiên sau gần 60 năm

VOV.VN - Dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, hôm qua, cử tri Somalia đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên được tổ chức tại quốc gia châu Phi đầy bất ổn này sau gần 60 năm.

Trọng tài điều khiển World Cup 2026 người Somalia bị Mỹ từ chối nhập cảnh
Trọng tài điều khiển World Cup 2026 người Somalia bị Mỹ từ chối nhập cảnh

VOV.VN - Một trọng tài của FIFA đến từ Somalia đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ chỉ vài ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, làm dấy lên những lo ngại mới về tác động của các chính sách nhập cư đối với công tác tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trọng tài điều khiển World Cup 2026 người Somalia bị Mỹ từ chối nhập cảnh

Trọng tài điều khiển World Cup 2026 người Somalia bị Mỹ từ chối nhập cảnh

VOV.VN - Một trọng tài của FIFA đến từ Somalia đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ chỉ vài ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, làm dấy lên những lo ngại mới về tác động của các chính sách nhập cư đối với công tác tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

EU điều tàu chiến đến bờ biển Somalia
EU điều tàu chiến đến bờ biển Somalia

VOV.VN - Các nguồn tin hàng hải cho biết, Lực lượng hải quân chống cướp biển của Liên minh Châu Âu (Chiến dịch ATALANTA) đã triển khai một tàu chiến đến bờ biển Somalia, sau khi một nhóm cướp biển bị tình nghi cố gắng tấn công các tàu thuyền trong khu vực.

EU điều tàu chiến đến bờ biển Somalia

EU điều tàu chiến đến bờ biển Somalia

VOV.VN - Các nguồn tin hàng hải cho biết, Lực lượng hải quân chống cướp biển của Liên minh Châu Âu (Chiến dịch ATALANTA) đã triển khai một tàu chiến đến bờ biển Somalia, sau khi một nhóm cướp biển bị tình nghi cố gắng tấn công các tàu thuyền trong khu vực.

Đánh bom liều chết gây nhiều thương vong tại Somalia
Đánh bom liều chết gây nhiều thương vong tại Somalia

VOV.VN - Ngày 18/5, ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào hàng người chờ đăng ký tuyển quân tại căn cứ quân sự Damanyo ở thủ đô Mogadishu của Somalia.

Đánh bom liều chết gây nhiều thương vong tại Somalia

Đánh bom liều chết gây nhiều thương vong tại Somalia

VOV.VN - Ngày 18/5, ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào hàng người chờ đăng ký tuyển quân tại căn cứ quân sự Damanyo ở thủ đô Mogadishu của Somalia.

Dịch vụ Internet Starlink được cấp phép tại Somalia
Dịch vụ Internet Starlink được cấp phép tại Somalia

VOV.VN - Somalia hôm qua (13/4) đã cấp phép cho Starlink, công ty Internet của tỉ phú Elon Musk, hoạt động tại nước này, với kỳ vọng sẽ cải thiện quá trình chuyển đổi số. Starlink hoạt động tại hơn 100 quốc gia trên toàn cầu, trong đó Somalia hiện trở thành thị trường thứ 21 tại châu Phi. 

Dịch vụ Internet Starlink được cấp phép tại Somalia

Dịch vụ Internet Starlink được cấp phép tại Somalia

VOV.VN - Somalia hôm qua (13/4) đã cấp phép cho Starlink, công ty Internet của tỉ phú Elon Musk, hoạt động tại nước này, với kỳ vọng sẽ cải thiện quá trình chuyển đổi số. Starlink hoạt động tại hơn 100 quốc gia trên toàn cầu, trong đó Somalia hiện trở thành thị trường thứ 21 tại châu Phi. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ