Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ giải cứu tàu bị cướp trên vùng biển Somalia

Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp Somalia giải cứu tàu bị cướp biển khống chế

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Somalia, chiến dịch giải cứu kéo dài 10 ngày, tiêu diệt 14 tên cướp biển và phá hủy 4 chiếc thuyền của chúng. Áp lực quân sự liên tục buộc những tên cướp biển còn lại phải bỏ tàu, lực lượng an ninh sau đó đã đảm bảo an toàn cho tàu MV LATUF.

Chiến dịch phối hợp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Somalia được thực hiện như một phần của thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo số liệu từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), khu vực Sừng châu Phi đã chứng kiến ​​sự gia tăng trở lại của nạn cướp biển, với ít nhất 15 vụ tấn công ngoài khơi bờ biển Somalia trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2013.

Nạn cướp biển hoành hành ngoài khơi Somalia vào những năm 2000, đạt đỉnh điểm vào năm 2011, trước khi bị kiềm chế nhờ các hoạt động triển khai hải quân quốc tế và các biện pháp bảo vệ cho tàu thương mại.