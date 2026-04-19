Các quốc gia Arab lên án việc Israel bổ nhiệm đại diện ngoại giao tại Somaliland

Các quốc gia Arab và Hồi giáo bao gồm: Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Somalia, Algeria, Sudan, Libya, Bangladesh, Indonesia và Chính quyền Palestine, đã lên án việc Israel bổ nhiệm đại diện ngoại giao tại vùng lãnh thổ ly khai Somaliland là sự vi phạm trắng trợn đối với thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Somalia, khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với Chính phủ Liên bang Somalia với tư cách là chính quyền hợp pháp duy nhất của nước này.

Tuyên bố chung cho rằng đây là hành động đơn phương thách thức chủ quyền quốc gia, vi phạm pháp luật quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Hiến chương thành lập Liên minh châu Phi (AU), đồng thời cảnh báo động thái này có thể tạo tiền lệ với những hậu quả tiêu cực đối với an ninh khu vực.

Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận Somaliland vào tháng 12/2025, cùng với những nỗ lực sau đó nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao với vùng lãnh thổ ly khai này, một động thái bị Somalia, cùng nhiều quốc gia Arab và châu Phi bác bỏ.