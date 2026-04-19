Các quốc gia Arab lên án việc Israel bổ nhiệm đại diện ngoại giao tại Somaliland

Chủ Nhật, 05:49, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong một tuyên bố chung đưa ra hôm qua (18/4), các quốc gia Arab và Hồi giáo đã lên án việc Israel bổ nhiệm đại diện ngoại giao tại vùng lãnh thổ ly khai Somaliland, đồng thời tái khẳng định sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Somalia.

Các quốc gia Arab và Hồi giáo bao gồm: Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Somalia, Algeria, Sudan, Libya, Bangladesh, Indonesia và Chính quyền Palestine, đã lên án việc Israel bổ nhiệm đại diện ngoại giao tại vùng lãnh thổ ly khai Somaliland là sự vi phạm trắng trợn đối với thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Somalia, khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với Chính phủ Liên bang Somalia với tư cách là chính quyền hợp pháp duy nhất của nước này.

cac quoc gia arab len an viec israel bo nhiem dai dien ngoai giao tai somaliland hinh anh 1
Các quốc gia Arab và Hồi giáo lên án việc Israel bổ nhiệm đại diện ngoại giao tại Somaliland. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố chung cho rằng đây là hành động đơn phương thách thức chủ quyền quốc gia, vi phạm pháp luật quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Hiến chương thành lập Liên minh châu Phi (AU), đồng thời cảnh báo động thái này có thể tạo tiền lệ với những hậu quả tiêu cực đối với an ninh khu vực.

Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận Somaliland vào tháng 12/2025, cùng với những nỗ lực sau đó nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao với vùng lãnh thổ ly khai này, một động thái bị Somalia, cùng nhiều quốc gia Arab và châu Phi bác bỏ.

bo_truong_ngoai_giao_ba_lan_radoslaw_sikorski_anh-_theo_reuters.jpg

Ba Lan kỳ vọng có sự thay đổi trong chính sách của Hungary đối với Ukraine và Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski mới đây cho biết, nước này kỳ vọng chính sách của Hungary dưới thời Thủ tướng đắc cử Péter Magyar đối với Ukraine và Nga sẽ có những thay đổi đáng kể theo hướng ủng hộ các nỗ lực chung của Liên minh châu Âu (EU) trong việc hỗ trợ Kiev và áp đặt các lệnh trừng phạt Moscow.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Các quốc gia Arab Hồi giáo Israel đại diện ngoại giao tại Somaliland
Các nước Arab hoan nghênh lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon
VOV.VN - Tối 16/4, nhiều quốc gia Arab đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn 10 ngày vừa có hiệu lực giữa Israel và Lebanon, coi đây là bước tiến quan trọng hướng tới tái lập an ninh và sự ổn định trên toàn khu vực.

VOV.VN - Tối 16/4, nhiều quốc gia Arab đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn 10 ngày vừa có hiệu lực giữa Israel và Lebanon, coi đây là bước tiến quan trọng hướng tới tái lập an ninh và sự ổn định trên toàn khu vực.

Cuba nhận được viện trợ từ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico
VOV.VN - Chính phủ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico, ngày 18/4, đã cam kết tăng cường phối hợp viện trợ cho Cuba nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo mà ba nước cho rằng xuất phát từ việc Mỹ siết chặt cấm vận kéo dài đối với quốc đảo Caribe này.

VOV.VN - Chính phủ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico, ngày 18/4, đã cam kết tăng cường phối hợp viện trợ cho Cuba nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo mà ba nước cho rằng xuất phát từ việc Mỹ siết chặt cấm vận kéo dài đối với quốc đảo Caribe này.

Iran dọa tấn công tất cả các tàu đến gần eo biển Hormuz
VOV.VN - Đến đêm qua (18/4), Mỹ và Iran vẫn chưa thể thống nhất được lịch trình cho vòng đàm phán tiếp theo. Trong đó, tại thực địa tại eo biển Hormuz đang nóng lên từng giờ kể từ sau tuyên bố của Iran về siết lại kiểm soát vùng biển này, đồng thời cảnh báo sẵn sàng khai hỏa vào mọi con tàu có ý định tiến vào đây.

VOV.VN - Đến đêm qua (18/4), Mỹ và Iran vẫn chưa thể thống nhất được lịch trình cho vòng đàm phán tiếp theo. Trong đó, tại thực địa tại eo biển Hormuz đang nóng lên từng giờ kể từ sau tuyên bố của Iran về siết lại kiểm soát vùng biển này, đồng thời cảnh báo sẵn sàng khai hỏa vào mọi con tàu có ý định tiến vào đây.

