Hải quân Trung Quốc đi qua eo biển Yokoate diễn tập ở Tây Thái Bình Dương

Thứ Hai, 10:00, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một hạm đội hải quân thuộc Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc (PLA) hôm qua (19/4) đã tiến hành tập trận ở Tây Thái Bình Dương, mà theo các chuyên gia nước này là nhằm răn đe các thế lực thù địch.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 19/4, người phát ngôn Từ Thừa Hoa của Chiến khu miền Đông thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết, chiến khu này đã điều động hạm đội tàu 133 di chuyển qua eo biển Yokoate và tiến hành diễn tập ở Tây Thái Bình Dương, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến biển xa.

Người phát ngôn nhấn mạnh, đây là một cuộc huấn luyện thường lệ được tổ chức theo kế hoạch hàng năm, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay thực thể cụ thể nào.

hai quan trung quoc di qua eo bien yokoate dien tap o tay thai binh duong hinh anh 1
Ảnh tư liệu về chiến hạm số 133 của Hải quân Trung Quốc, mang tên Bao Đầu, một biến thể cải tiến của tàu khu trục Type 052D. Ảnh: VCG

Theo truyền thông Trung Quốc, eo biển Yokoate nằm giữa đảo Amami Oshima và đảo Yokoate của Nhật Bản. Eo biển này rộng khoảng 80 km ở điểm rộng nhất và là một trong những tuyến đường thủy quan trọng để hải quân Trung Quốc tiến vào Tây Thái Bình Dương.

Trong một phát biểu trên Thời báo Hoàn Cầu, chuyên gia quân sự Trương Quân Xã của Trung Quốc cho biết, mặc dù đây là hoạt động huấn luyện thường xuyên, nhưng đã thể hiện khả năng tác chiến trên biển mạnh mẽ của hải quân nước này. Được thực hiện ngay sau khi một tàu khu trục Nhật Bản di chuyển qua eo biển Đài Loan hôm 17/4, hoạt động này đóng vai trò như một lời răn đe đối với các thế lực thù địch, thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và các quyền, lợi ích hàng hải.

Hôm 17/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều đã đưa ra những tuyên bố phản đối mạnh mẽ hành động này của quân đội Nhật Bản, gọi đây là hành vi “cố tình khiêu khích” và gửi tín hiệu sai lầm tới các lực lượng ly khai đòi “Đài Loan độc lập”.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Liên quân Hàn - Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung "Lá chắn tự do 2026"
Liên quân Hàn - Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung “Lá chắn tự do 2026”

VOV.VN - Đúng như dự đoán của giới quan sát, liên quân Hàn Quốc - Mỹ đã quyết định thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung dự kiến bắt đầu từ ngày mai (9/3). Động thái này được cho là có tính đến phản ứng từ phía Triều Tiên.

Liên quân Hàn - Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung “Lá chắn tự do 2026”

Liên quân Hàn - Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung “Lá chắn tự do 2026”

VOV.VN - Đúng như dự đoán của giới quan sát, liên quân Hàn Quốc - Mỹ đã quyết định thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung dự kiến bắt đầu từ ngày mai (9/3). Động thái này được cho là có tính đến phản ứng từ phía Triều Tiên.

Căng thẳng leo thang: Israel cảnh báo Hezbollah, Iran tiếp tục tập trận
Căng thẳng leo thang: Israel cảnh báo Hezbollah, Iran tiếp tục tập trận

VOV.VN - Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ, Israel và Iran đồng loạt thể hiện lập trường cứng rắn. Israel cảnh báo sẽ tấn công hạ tầng dân sự tại Lebanon nếu Hezbollah tham chiến, làm dấy lên nguy cơ đối đầu quân sự quy mô lớn.

Căng thẳng leo thang: Israel cảnh báo Hezbollah, Iran tiếp tục tập trận

Căng thẳng leo thang: Israel cảnh báo Hezbollah, Iran tiếp tục tập trận

VOV.VN - Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ, Israel và Iran đồng loạt thể hiện lập trường cứng rắn. Israel cảnh báo sẽ tấn công hạ tầng dân sự tại Lebanon nếu Hezbollah tham chiến, làm dấy lên nguy cơ đối đầu quân sự quy mô lớn.

Khai mạc Tập trận Hổ Mang Vàng lần thứ 45
Khai mạc Tập trận Hổ Mang Vàng lần thứ 45

VOV.VN - Hôm nay (24/2), Mỹ, Thái Lan cùng các đối tác đã khai mạc cuộc tập trận Hổ mang vàng (Cobra Gold) lần thứ 45 tại tỉnh Rayong, Thái Lan đánh dấu sự khởi động của một trong những cuộc diễn tập quân sự đa phương lớn nhất và lâu đời nhất khu vực Đông Nam Á.

Khai mạc Tập trận Hổ Mang Vàng lần thứ 45

Khai mạc Tập trận Hổ Mang Vàng lần thứ 45

VOV.VN - Hôm nay (24/2), Mỹ, Thái Lan cùng các đối tác đã khai mạc cuộc tập trận Hổ mang vàng (Cobra Gold) lần thứ 45 tại tỉnh Rayong, Thái Lan đánh dấu sự khởi động của một trong những cuộc diễn tập quân sự đa phương lớn nhất và lâu đời nhất khu vực Đông Nam Á.

